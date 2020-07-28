氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料

▲運用氣泡水與水果，輕鬆做出漂亮又好喝的網美飲料。（圖／Pexels）

記者李薇／綜合報導

夏天天氣炎熱，就是要來一些冰冰涼涼的飲料，才有種解渴的感覺，鍋寶推出全新氣泡水機，只要簡單按壓就可以打出從微量到大量等不同的氣泡，水不再是白開水，而更有口感，又不會對身體有過多負擔，想要有「味道」，也能自己加入果汁、茶等，製作清涼飲品，相當方便。購物網站「Her和她」推出購物平台「Her和她」推出「鍋寶萬用氣泡水機」超殺組合，含1000ml、500ml專用水瓶、台製二氧化碳鋼瓶425g 2入，並加贈真空陶瓷保溫杯，原價8780元，特價2490元，輸入折扣碼「her2290」還能立即再折200元。

▲氣泡水機可以做出清涼飲品。鍋寶萬用氣泡水機，含1000ml、500ml專用水瓶、台製二氧化碳鋼瓶425g 2入，加贈真空陶瓷保溫杯，原價8780元，特價2490元，輸入折扣碼「her2290」再折200元。點我購買。（圖／Unsplash）



越來越多人喜歡也習慣喝氣泡水，總是買保特瓶裝太不環保，而且口味無法調整，自己打氣泡水才是最好的方式，鍋寶SODAMASTER+萬用氣泡水機，可以按照喜歡的口感，打出細緻、適合的氣泡，包括氣泡礦泉水口感的微量氣泡、雞尾酒口感的適量氣泡，或是可樂、汽水口感的大量氣泡，由此變化出多樣飲品，好喝、好看又沒負擔。

氣泡水機的食譜很多，可以在氣泡水中加入蜂蜜、檸檬、藍莓、草莓等各種水果，輕鬆變出清爽的網美飲料，不但拍照拍到手軟，喝了也不會罪惡有負擔，也能直接把果汁、咖啡、茶等放入打氣，可爾必思有了氣泡是沙瓦口感，至於酒鬼們，紅、白酒、梅酒都適合。

▲氣泡水加入薄荷、水果，相當消暑。（圖／Unsplash）

鍋寶萬用氣泡水機免插電、免用電池，相當方便，氣壓式轉接頭可以輕鬆拆下清洗，不用擔心難清潔，並附有專用的500毫升及1000毫升專用水瓶，瓶蓋緊密不易漏氣，方便外出時攜帶，或者放入冰箱冷藏享用。

購物平台「Her和她」推出鍋寶萬用氣泡水機清涼秒殺組，含1000ml、500ml專用水瓶、台製二氧化碳鋼瓶425g 2入，並加贈真空陶瓷保溫杯，原價8780元，特價2490元，輸入折扣碼「her2290」還能立即再折200元，絕對是最划算的組合。

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