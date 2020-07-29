小熊維尼癱軟、唐老鴨睡到流口水！迪士尼巨型娃娃抱著睡超療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自bellemaison.jp、felissimo.co.jp

迪士尼相關周邊總是讓粉絲們心動，這次和日本居家品牌Belle Maison推出一系列巨型娃娃抱枕，小熊維尼、奇奇蒂蒂閉眼沉睡的模樣好療癒，唐老鴨和黛西更是睡到嘴巴開開，晚上睡不著時，擁著這幾隻萌萌抱枕，絕對可以快速進入夢鄉，一夜好眠。

Belle Maison推出的巨型娃娃抱枕造型超可愛，小熊維尼從坐姿變成趴睡模樣萌度加倍，閉著眼配上垂垂眉毛、癱軟四肢，睡得好安詳。

奇奇蒂蒂平常都是調皮搗蛋的樣子，難得看他們沉沉睡去，可愛無害的模樣，瞬間融化粉絲們的心。

唐老鴨跟黛西的睡相超級Q，兩隻的鴨子嘴開開，口水彷彿要流出來，用看的就很療癒，跟他們一起入睡，一定能快速進入甜蜜夢鄉。這系列抱枕都有中型（33×45×20 cm）、大型（43×53×24 cm）兩種尺寸，售價分別為4,180日圓（約台幣1,163元）、5,280日圓（約台幣1,469元），體型越大抱起來越舒服，療癒效果更好。

除了迪士尼角色有出抱枕，日本雜貨品牌Felissimo則是推出一系列睡眠動物造型的被子收納套，把沒要用的棉被裝進去，就能一秒變成抱枕，拿來當枕頭、靠腳都行，完全不會多佔用空間，超級方便。收納套有北極熊、熊貓、狼、棕熊四種款式，都是牠們蜷曲的睡姿，可愛模樣讓人每款都想要。收納套售價7,590日圓（約台幣2,111元）。





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