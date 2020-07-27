潘瑋柏愛情長跑修成正果　經典情歌回顧「天天都需要你愛」每句都有聲音！

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男星潘瑋柏今日（27日）於社群平台上驚喜公開：「是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」慎重宣布已和大陸空姐女友Luna宣云結婚的消息，並附上一張與家人出遊的溫馨合照。潘瑋柏近年來多在選秀、綜藝節目發展，新曲暢銷的並不多，不過在巔峰時期大家可是都會唱他的歌，以下就來回味幾首經典情歌，絕對能喚起你的童年記憶！

▲潘瑋柏宣布已和女友Luna結婚。（圖／翻攝自IG@willpan23，以下同）



＃《不得不愛》

《不得不愛》是由潘瑋柏和弦子翻唱自韓國的一首歌曲，是一首甜甜的情歌，「天天都需要你愛，我的心思由你猜」每個人都能閉眼哼上兩句，收錄在2005年發行的《高手》專輯中，從歌詞中可以體會愛情滿滿的澎湃，也有漸漸面臨要分開的無奈。

＃《親愛的》

《親愛的》是潘瑋柏少數比較可愛的小情歌，雖然不是最紅，但是粉絲們肯定都曾循環播過，清新純粹的童話風格聽起來非常真摯甜蜜，「我們手牽手一直走」象徵堅定的感情，就像是潘瑋柏與謠傳已久的緋聞女友Luna，終於修成正果。

＃《說你愛我》

雖然潘瑋柏以動感、嘻哈曲風的歌曲為大宗，但是情歌其實也不少，由潘瑋柏親自作詞作曲的《說你愛我》也頗受粉絲歡迎，敘述的是失戀的傷痛。

＃《專屬於你》

收錄在《24個比利》中的《專屬於你》是一首輕快動感的歌曲，簡單的旋律與節奏想傳達的是沈浸在愛情中的小男人的一面，歌詞中多到不行的「Baby」表達滿滿愛意。

在 Instagram 查看這則貼文 @lunaaay__ 分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 17 日 下午 6:46 張貼

▲由女友晉升老婆的大陸空姐Luna。



＃《快樂崇拜》

雖然這不太算是情歌，但是說到潘瑋柏的經典歌曲就絕對不能忘記！「忘記了姓名的請跟我來」可以說是一看見就有聲音的一段文字，不僅經常被運用在笑話梗圖裡，更是每個人去KTV必點的經典歌曲，潘瑋柏與張韶涵合作的這首《快樂崇拜》，收錄在2004年的《Wu Ha》專輯中，其中那段Rap是每個少男都會偷偷練習的，在當時也間接開啟了嘻哈世代。