《雖然是精神病但沒關係》根本徐睿知時裝秀！5套浮誇穿搭全破萬

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知的穿搭也是很多劇迷的目光焦點～高文英的穿搭總是非常的華麗又高級，小編今天就統整5套高文英的超華麗套裝，根本是高文英的個人時裝秀啊（笑）～

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭1

MAGDA BUTRYM Floral Minidress $1,675 約NT$49,353

第一套就是MAGDA BUTRYM的套裝！這套套裝從設計、版型到面料選擇，甚至花色等，都非常符合高文英的霸氣高調風格～MAGDA BUTRYM是一個來自波蘭的小眾設計師品牌，他們家的服裝風格偏向帶有搖滾感的波希米亞風，完全就是高文英的衣服沒錯！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭2

MINJUKIM Puffy Sleeve Jacket, Beige ₩515,000 約NT$12,628

第二套就是高文英在劇中講故事的穿搭～這套One Piece裙裝顏色雖然飽和度不高，但是卻是從設計上吸睛！MINJUKIM是韓國設計師Minju Kim的同名品牌，Minju Kim在今年初因為參加了Netflix的時尚節目《Next in Fashion》成為冠軍而爆紅，他們家的設計風格更注重剪裁和材質，通常會用飽和度比較低的顏色搭配，也能中和服裝的張揚感！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭3

Lee mathews One Piece套裝 ₩731,000 約NT$17,925

Lee mathews是來自澳洲的小眾設計師品牌，他們家的衣服會以各式拼接、剪裁增加整體風格的特色，也會搭配各種小巧的元素作為裝飾～例如高文英這套穿搭，就以很可愛的米色蝴蝶結搭上公主蓬蓬袖裙裝，讓徐睿知看起來甜美而不失華麗！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭4

MINJUKIM Shirring Volume Dress ₩626,000 約NT$15,350

又是一套MINJUKIM的裙裝！MINJUKIM家很多裙裝也會搭配上韓服元素，例如高文英這套裙裝的剪裁設計就很類似韓服的「上衣窄、下衣寬」的版型～再搭配上華麗的花圖騰，讓徐睿知看起來又復古又高級！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭5

CELINE One Piece 褲裝，價格店洽

最後一套其實是徐睿知在參加《雖然是精神病但沒關係》發佈會時穿的裙裝！這套One Piece裙裝是CELINE 2020春夏系列的One Piece 褲裝，套裝上身帶有濃濃的歐洲宮廷風，下身則搭配帥氣的寬褲，讓徐睿知看起來既霸氣又俐落！

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》

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