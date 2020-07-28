fb ig video ETtoday search mobile

《雖然是精神病但沒關係》根本徐睿知時裝秀！5套浮誇穿搭全破萬

>

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知的穿搭也是很多劇迷的目光焦點～高文英的穿搭總是非常的華麗又高級，小編今天就統整5套高文英的超華麗套裝，根本是高文英的個人時裝秀啊（笑）～

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭1
MAGDA BUTRYM Floral Minidress $1,675 約NT$49,353

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

第一套就是MAGDA BUTRYM的套裝！這套套裝從設計、版型到面料選擇，甚至花色等，都非常符合高文英的霸氣高調風格～MAGDA BUTRYM是一個來自波蘭的小眾設計師品牌，他們家的服裝風格偏向帶有搖滾感的波希米亞風，完全就是高文英的衣服沒錯！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭2
MINJUKIM Puffy Sleeve Jacket, Beige ₩515,000 約NT$12,628

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

第二套就是高文英在劇中講故事的穿搭～這套One Piece裙裝顏色雖然飽和度不高，但是卻是從設計上吸睛！MINJUKIM是韓國設計師Minju Kim的同名品牌，Minju Kim在今年初因為參加了Netflix的時尚節目《Next in Fashion》成為冠軍而爆紅，他們家的設計風格更注重剪裁和材質，通常會用飽和度比較低的顏色搭配，也能中和服裝的張揚感！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭3
Lee mathews One Piece套裝 ₩731,000 約NT$17,925

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

Lee mathews是來自澳洲的小眾設計師品牌，他們家的衣服會以各式拼接、剪裁增加整體風格的特色，也會搭配各種小巧的元素作為裝飾～例如高文英這套穿搭，就以很可愛的米色蝴蝶結搭上公主蓬蓬袖裙裝，讓徐睿知看起來甜美而不失華麗！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭4
MINJUKIM Shirring Volume Dress ₩626,000 約NT$15,350

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

又是一套MINJUKIM的裙裝！MINJUKIM家很多裙裝也會搭配上韓服元素，例如高文英這套裙裝的剪裁設計就很類似韓服的「上衣窄、下衣寬」的版型～再搭配上華麗的花圖騰，讓徐睿知看起來又復古又高級！

《雖然是精神病》徐睿知同款穿搭5
CELINE One Piece 褲裝，價格店洽

▲徐睿知穿搭。（圖／美人圈）

最後一套其實是徐睿知在參加《雖然是精神病但沒關係》發佈會時穿的裙裝！這套One Piece裙裝是CELINE 2020春夏系列的One Piece 褲裝，套裝上身帶有濃濃的歐洲宮廷風，下身則搭配帥氣的寬褲，讓徐睿知看起來既霸氣又俐落！

文／美人圈　圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》

【延伸閱讀】

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知30歲超童顏！整形醫師分析童顏/老顏面相

《雖然是精神病》徐睿知妝容撞《德魯納》滿月？彩妝師：徐睿知眉毛畫法一改人氣爆棚

徐睿知《雖然是精神病但沒關係》睡衣比套裝還貴，高文英與《德魯納》張滿月時尚大比拚

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 穿搭, 服裝
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

韓國「水上星巴克」浮在漢江！大片落地窗賞夕陽最美　外觀、室內都好拍

韓國「水上星巴克」浮在漢江！大片落地窗賞夕陽最美　外觀、室內都好拍

潘瑋柏戴千萬名錶、嬌妻擁百萬卡地亞全鑽手鐲　小倆口精品達人

潘瑋柏戴千萬名錶、嬌妻擁百萬卡地亞全鑽手鐲　小倆口精品達人

也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚 范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」　網直言：換人穿很可怕 趙麗穎「潔白薄紗」透出傲人S曲線！　網驚：當媽後狀態更好 會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要 頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機 Dappei／淘氣的「復古男孩風」正夯！4款入門單品　輕鬆搭配零失誤 資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美　驚人修復力縮時保養必備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面