絕美婚嫁系「柔紗腮紅」　粉嫩霧面才265元有夠便宜

記者李薇／綜合報導

近年透明感彩妝的包裝非常受到歡迎，愛茉莉集團旗下的品牌Aritaum就推出全新系列的腮紅，以夢幻感的霧面包裝設計，推出乾燥玫瑰、乾燥薰衣草等色調，不僅是包裝美，擦上臉部也相當優雅、自然。

▲Aritaum推出柔紗系腮紅。（圖／stella.look IG）



Aritaum擅長以平價的彩妝，吸引許多愛美的女性包色，最近再度推出夢幻版的腮紅，就像是把腮紅蒙上一層紗，霧面的設計看起來非常吸睛；雖然價格很平實，但使用起來的粉質非常服貼，可以打造出宛如真的紅潤透出膚色的妝容效果。

▲Aritaum超美的腮紅系列，售價10800韓元，約265元台幣。（圖／monae_oo IG）



不只是Aritaum推出透明感的腮紅，之前引起搶購的單品就是3CE也推出透明質感包裝的眼影還有唇膏，只見經典的黑色包裝全部換成透明的設計，看起來就像是把眼影、唇膏冰凍在冰塊裡面，看起來非常清爽、涼快的感覺，一PO出文立刻吸引5.1萬人按讚，大家都驚呼「實在太美了！」

▲3CE推出冰塊彩妝。（圖／3ce_official IG）



其中最值得注目的就是品牌的 9色眼影盤，清新的粉紅色加上閃閃的亮片，白色、米色、蜜桃色混合搭配，看起來真的很夏天呢！不管是單擦或者是混搭畫法，都可以呈現出清新透亮的眼妝效果，非常適合夏天使用，完全不會讓人感覺到負擔厚重。

▲透明感的彩妝系列。（圖／3ce_official IG）

