fb ig video ETtoday search mobile

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

>

宣璐在《陳情令》中飾演溫柔婉約的江厭離師姐，角色形象至今深深刻在粉絲心中，更被眾網友們封為最美師姐。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

而古典美感的溫柔長相，和腰細腿長的逆天身材，看了讓人真心羨慕又圈粉！

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

但其實剛出道的宣璐，在飾演《紅樓夢》時臉上還有著明顯的嬰兒肥呢！

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

但在後來，宣璐靠著謹慎的飲食習慣和運動，甩了近10公斤！演《陳情令》時更到顛峰的40KG（超瘦！！）訪談中，宣璐更說現在的自已是吃不胖體質，究竟是什麼樣的飲食習慣有這樣的甩肉能力呢～

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐減肥習慣1：高油、高鹽、高糖都掰掰

宣璐在受訪中提到，自己過去是個純正的吃貨，但後來因為拍攝需求，便下定決心狠起來減肥。透過仔細挑選食材，多吃原型食物，自然就不太有吃胖的問題。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

除了飲食上追求清淡，米飯、麵、麵包等主食也是黑名單。宣璐分享會把主食換吃粗糧，不僅擁有豐富的膳食纖維，也能讓飽足感更持久，營養素也能均衡攝取到。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐減肥習慣2：肚子餓先喝水

很多時候的肚子餓其實不是真的餓，而是嘴巴饞了！為此，每當宣璐覺得肚子餓時，就會先喝一大杯水，這樣既能避免在非正餐時間貪嘴，也能很自然的減少食量。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

此外，宣璐近日也在個人SNS上，分享她的「夏日瘦大腿內外側」運動。簡單4招就能複製她的完美身材曲線～一起做做看吧！

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐瘦腿運動1：大跨步深蹲
建議組數：10個/組，共3組

大跨步深蹲也稱為相撲蹲，可以針對我們的大腿和臀部做雕塑。預備動作我們跨步大一些，雙腳尖自然朝向外，爾後做一個深蹲，蹲到膝蓋自然地呈直角。

宣璐也叮嚀，動作時要記得將後背挺直唷！，胯部要打開，起身時大腿內側發力、收緊，上推屁股回到站姿。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐瘦腿運動2：半蹲抬腿
建議組數：10個/組，每側3組，共6組

這個動作我們鍛鍊腿外側和屁股肉，對於改善假跨寬和提臀有很棒的效果！預備動作，我們將重心腿（站姿的腿）微蹲，後背挺直。接著，另一條腿慢慢抬高到極限（目標抬到水平線）。動作不要過快，一定要小心站穩。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐瘦腿運動3：側躺抬腿
建議組數：10個/組，每側3組，共6組

大腿內側肉肉總是互相摩擦？這個動作一定要學起來！我們側躺在瑜珈墊上，上腿彎曲跨到身體前測，下腿伸直。爾後，將下側腿往天空抬起、放下。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

宣璐瘦腿運動4：側躺上面抬腿
建議組數：10個/組，每側3組，共6組

最後，延續上個運動的側躺，我們改將下腿彎曲，上腿伸直做大字形開合。特別留意身體和下側的彎曲腿要垂直，不要讓身體往後傾倒唷！這個動作可以鍛鍊到腿側面和屁股，是雕塑曲線的優秀動作。

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

都學起來了嗎？讓我們跟著宣璐的「養瘦」小秘訣，一起當個逆天小仙女吧！

▲宣璐瘦身運動。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠宣璐、＠宣璐工作室、＠陈情令官微、小紅書＠宣璐lulu

【延伸閱讀】

宣璐《奈何BOSS又如何》定檔！《陳情令》10位配角新戲，他竟然有演《三生三世枕上書》

《陳情令》宣璐曝古裝新造型超美！宣璐10個古裝角色，《如懿傳》的造型嚇壞大家

宣璐愛跑步卻零小腿肌！親授居家伸展體操，打薄大腿前側肌肉、消滅蘿蔔腿，屁股還變翹

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

宣璐, 運動, 身材, 瘦身, 減肥, 瘦腿
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚

也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚

潘瑋柏戴千萬名錶、嬌妻擁百萬卡地亞全鑽手鐲　小倆口精品達人

潘瑋柏戴千萬名錶、嬌妻擁百萬卡地亞全鑽手鐲　小倆口精品達人

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

韓國「水上星巴克」浮在漢江！大片落地窗賞夕陽最美　外觀、室內都好拍 范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」　網直言：換人穿很可怕 會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要 趙麗穎「潔白薄紗」透出傲人S曲線！　網驚：當媽後狀態更好 資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美　驚人修復力縮時保養必備 頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機 潘瑋柏愛情長跑修成正果　經典情歌回顧「天天都需要你愛」每句都有聲音！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面