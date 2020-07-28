宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

宣璐在《陳情令》中飾演溫柔婉約的江厭離師姐，角色形象至今深深刻在粉絲心中，更被眾網友們封為最美師姐。

而古典美感的溫柔長相，和腰細腿長的逆天身材，看了讓人真心羨慕又圈粉！

但其實剛出道的宣璐，在飾演《紅樓夢》時臉上還有著明顯的嬰兒肥呢！

但在後來，宣璐靠著謹慎的飲食習慣和運動，甩了近10公斤！演《陳情令》時更到顛峰的40KG（超瘦！！）訪談中，宣璐更說現在的自已是吃不胖體質，究竟是什麼樣的飲食習慣有這樣的甩肉能力呢～

宣璐減肥習慣1：高油、高鹽、高糖都掰掰

宣璐在受訪中提到，自己過去是個純正的吃貨，但後來因為拍攝需求，便下定決心狠起來減肥。透過仔細挑選食材，多吃原型食物，自然就不太有吃胖的問題。

除了飲食上追求清淡，米飯、麵、麵包等主食也是黑名單。宣璐分享會把主食換吃粗糧，不僅擁有豐富的膳食纖維，也能讓飽足感更持久，營養素也能均衡攝取到。

宣璐減肥習慣2：肚子餓先喝水

很多時候的肚子餓其實不是真的餓，而是嘴巴饞了！為此，每當宣璐覺得肚子餓時，就會先喝一大杯水，這樣既能避免在非正餐時間貪嘴，也能很自然的減少食量。

此外，宣璐近日也在個人SNS上，分享她的「夏日瘦大腿內外側」運動。簡單4招就能複製她的完美身材曲線～一起做做看吧！

宣璐瘦腿運動1：大跨步深蹲

建議組數：10個/組，共3組

大跨步深蹲也稱為相撲蹲，可以針對我們的大腿和臀部做雕塑。預備動作我們跨步大一些，雙腳尖自然朝向外，爾後做一個深蹲，蹲到膝蓋自然地呈直角。

宣璐也叮嚀，動作時要記得將後背挺直唷！，胯部要打開，起身時大腿內側發力、收緊，上推屁股回到站姿。

宣璐瘦腿運動2：半蹲抬腿

建議組數：10個/組，每側3組，共6組

這個動作我們鍛鍊腿外側和屁股肉，對於改善假跨寬和提臀有很棒的效果！預備動作，我們將重心腿（站姿的腿）微蹲，後背挺直。接著，另一條腿慢慢抬高到極限（目標抬到水平線）。動作不要過快，一定要小心站穩。

宣璐瘦腿運動3：側躺抬腿

建議組數：10個/組，每側3組，共6組

大腿內側肉肉總是互相摩擦？這個動作一定要學起來！我們側躺在瑜珈墊上，上腿彎曲跨到身體前測，下腿伸直。爾後，將下側腿往天空抬起、放下。

宣璐瘦腿運動4：側躺上面抬腿

建議組數：10個/組，每側3組，共6組

最後，延續上個運動的側躺，我們改將下腿彎曲，上腿伸直做大字形開合。特別留意身體和下側的彎曲腿要垂直，不要讓身體往後傾倒唷！這個動作可以鍛鍊到腿側面和屁股，是雕塑曲線的優秀動作。

都學起來了嗎？讓我們跟著宣璐的「養瘦」小秘訣，一起當個逆天小仙女吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠宣璐、＠宣璐工作室、＠陈情令官微、小紅書＠宣璐lulu

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