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零負評開架唇膏盤點！5支CP值超高的「玫瑰奶茶色」化妝包必備

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春夏的化妝包裡，絕對少不了一支「玫瑰奶茶色」唇膏！讓雙唇擁有剛剛好的紅嫩好氣色，任誰都感到傾心！以下編輯就為大家帶來5支，實力堅強的平價唇膏推薦，簡簡單單就能幫你的顏值大加分唷！一起看看吧！

唇膏推薦1：celesteterry 不能沒有唇膏水潤款 ＃Mom，NT$680

大沛自創品牌「CelesteTerry」的新品唇膏超放火！首波8支唇膏（霧面／潤光各4支）更是讓許多網友搶包色～不過，如果只能忍痛挑選一支，把水潤款的＃Mom帶回家不出錯！

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

寶藍色霧金屬外殼，搭配上髮絲紋和磁貼設計，是扎扎實實的手感！而水潤款質地舒服到媲美護唇膏，滋潤度極高卻沒有稠感，上唇後就像是融化奶油一般，柔潤保濕的貼合唇肌。而＃Mom這個顏色是大沛為不化妝的媽媽所設計的萬能百搭色，奶茶色中帶點粉玫瑰，黃肌、素顏都能擦，襯出自然好氣色。

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

唇膏推薦2：FreshO2 玩具總動員系列 無重力絲滑唇膏 #火腿豬/玫瑰拿鐵，NT$699

FreshO2迪士尼系列總是讓人少女心爆棚！特別是熱銷的唇膏，不僅聯名玩具總動員，更將質感質地推出升級版。上唇後輕盈滑順、且保濕潤澤，唇紋深邃的人也能駕馭。色選上，火腿豬包裝的＃玫瑰拿鐵最燒荷包！豆沙玫瑰中帶一咪咪土調，零螢光感、能幫雙唇添上剛剛好的紅潤氣色，讓人超想啾～～下去。

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

>> 無重力絲滑唇膏升級版四入，官網定價NT$2796／官網售價NT$1599

喜歡玩具總動員的夥伴們～也可以入手四入組合，用甜甜的價錢把胡迪、三眼怪、抱抱龍、火腿豬通通帶回家唷！

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

唇膏推薦3：rom＆nd 完美霧面唇膏 #envy me，₩12000（約NT$295）

Romand唇膏超放火！不只韓妞人手一支，日本女孩也搶擁有～這回新包裝的零色差霧面唇膏，透明方殼中鑲上圓管唇膏，論質感論顏值都五顆星滿分！質地滑順到難以置信，飽和度高也不會過度乾澀、起死皮，是乾唇人也能挑戰的霧唇。

Romand更是調色專家，每擦一個顏色都能擁有驚艷感！#envy me是黃肌也能駕馭的玫瑰粉，百搭又氣質，擦上去是那種會被別人嫉妒但不討厭的自然紅顏。

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

唇膏推薦4：CLIO 傾心狂想緞霧保濕唇膏 #02奶油杏粉，NT$450

CLIO彩妝可以說是韓妞化妝包必備，不只多種品項入圍韓國OLIVE YOUNG年度榜單，這款人手一支的國民平價唇彩，更改變女孩對霧面唇膏的想像～一抹滑順輕盈、均勻延展不結塊，搭配上指腹稍微柔焦唇緣，就是招桃花力十足的緞霧光唇妝。

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

想當個人見人愛的蜜桃女孩，編輯首推#02奶油杏粉！甜美的杏桃粉色，帶一點點玫瑰調，讓女孩甜美中帶點小性感，且白皙肌膚更顯白！

▲開架唇膏推薦。（圖／美人圈）

唇膏推薦5：PONY EFFECT 渲霧奶油唇膏 ＃006，NT$790

這款唇膏有「小奶油」之稱，不只顏色都套上一層暖感的奶油色調，質地更是像奶油一般滑順輕盈，雖是霧面唇妝，但舒適度十足。磁吸式的漸層包裝拿在手上份量感十足，色號上編輯最愛＃006紅糖奶油！

豆沙紅糖色中帶些微棕調，是黃肌膚也能駕馭的日常色。薄擦顯白好氣色，素顏淡妝都適用；厚塗也絲毫不突兀，並有一點點豐唇感，高級又氣質。

文／美人圈　圖／翻攝自CLIO、rom＆nd、FreshO2、celesteterry 官網

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

唇膏, 唇色, 口紅, 開架
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