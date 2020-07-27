潘瑋柏戴千萬名錶、嬌妻擁百萬卡地亞全鑽手鐲　小倆口精品達人

▲潘瑋柏秀出約58,000,000元的Richard Mille RM056水晶陀飛輪腕錶，讓人見識他的雄厚財力。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲潘瑋柏今在微博報喜，宣布和26歲中國空姐Luna結婚，幸福指數破表。兩人不僅個性合拍，私下也是精品控，潘瑋柏是演藝圈有名的鐘錶收藏家，2017年曾以一只價值相當於豪宅、約5800萬元的Richard Mille錶讓人驚豔；老婆Luna則愛曬珠寶，擁有Tiffany & Co.、伯爵（Piaget）、卡地亞（Cartier）等品牌的經典之作。





▲Luna擁有卡地亞Love鑲鑽陶瓷手鐲，1,350,000元。（圖／翻攝lunaaay__IG）

▲潘瑋柏與媽媽合影，腕上是PP Ref. 5270P-001計時秒功能萬年曆錶鉑金款，5,865,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏每回po穿搭，腕錶絕對是矚目焦點，最驚人的是Richard Mille的收藏，曾亮出約5800萬元的RM 056水晶陀飛輪腕錶、戴約1513萬元的Richard Mille RM 020陀飛輪懷錶唱歌，甚至在歌曲《Coming Home》也唱出：「人們急著chase the money尋找安全感，我早就戴著骷髏Richard Mille在我左腕。」而勞力士（Rolex）、PP（Patek Philippe，百達翡麗）、Hublot等品牌熱門款，他也沒錯過，令人好奇愛錶成痴的他，是否也買對錶送老婆Luna。

▲潘瑋柏曾戴Hublot經典融合系列鏤空月相錶，553,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

從Luna IG可發現，她最常搭配各家經典珠寶搭配服裝，例如她以伯爵530,000元鏤空玫瑰鑽石鍊墜配香奈兒（CHANEL）上衣，她也擁有Tiffany約600,000元的Keys鑽石鍊墜、卡地亞1,350,000元的Love鑲鑽陶瓷手鐲，全是高辨識度的珠寶作品。

▲Luna穿香奈兒搭配伯爵530,000元鏤空玫瑰鑽石鍊墜。（圖／翻攝lunaaay__IG）



▲Luna戴Tiffany約600,000元的Keys鑲鑽鍊墜。（圖／翻攝lunaaay__IG）