嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼





▲明明是醋罈子卻死不承認的三大星座 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

愛一個人就會忍不住吃醋是很正常的反應，但是有一大部分人偏偏嘴硬不承認自己吃醋，深怕被識破是「醋罈子」，於是只要看到對方與異性朋友過度接近就會發飆，前後矛盾的個性讓人感到好笑，以下就公開最要面子「吃醋死不承認」星座Top 3。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座絕對是活生生醋罈子，天生心思細膩的他們無法接受另一半擁有異性朋友，哪怕是正常的舉動，在巨蟹眼中都會無限放大，在心中默默上演千百次小劇場。但巨蟹有個很奇怪的特質，那就是在乎的事情偏偏不會提起，他們希望是對方主動發現此事，不過生氣時又會板著一張臉，讓外人全都知道巨蟹是醋罈子，只有他們自己不承認。

Top 2 摩羯座

摩羯座是死要面子的代表，就算在另一半面前，也要時時刻刻維持自己的高冷形象，所以哪怕是極其在乎的事情，也會故作輕鬆，而且摩羯會很幼稚的用「報復性手法」對待另一半，讓對方也嘗一嘗吃醋的滋味，這實在是對兩人沒有幫助的行為，還不如好好靜下心溝通，承認自己吃醋比較有用。

Top 1 天蠍座

天蠍座是醋王絕對沒人敢反駁，一旦天蠍墜入愛河，眼裡就容不下一粒沙，除了以高標準來要求自己之外，還會制定許多條條框框的規範讓另一半遵守，而且天蠍的價值觀中沒有純友誼這件事，只要是異性朋友就有危險，寧可沒有朋友圈也要緊抓對方，不過以上種種還是無法讓天蠍承認自己是醋罈子，愛面子的指數超過所有人。

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