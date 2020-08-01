「紋身列印機」隨身攜帶好方便　 超多可愛圖案選擇，還能自己設計！

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想要嘗試刺青但是擔心受不了皮肉之痛，而且更害怕會後悔，是讓許多人卻步的原因，隨著時下年輕人開始把紋身當作時尚造型的一環，可輕鬆卸除的「紋身貼紙」也因此大受歡迎，現在南韓更出現了一款「紋身列印機」，不需加水轉印，只要3秒就能印上圖案，還能自己動手繪製設計！

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG@prinker_official，以下同）



來自南韓的「Prinker」所推出的「紋身列印機」其實已在國外火紅許久，整台機身的大小可一手掌握，所以能夠方便攜帶，只要下載專屬APP就能簡單操作，不但有內建超過5000個圖案可以挑選，最大特點是能夠自己設計手繪紋身圖案！

▲能夠自己設計紋身圖案。

隨身「紋身列印機」所使用的墨水是經過美國FDA認證的，代表安全無毒、可放心使用，讓小朋友們也能體驗「紋身」，或是運用畫板發揮創造力，許多父母們更會利用紋身列印機來為孩子的節慶裝扮增加亮點。

於肌膚上印出來的圖案具有基本的防水效果，約莫3天就會自動掉落，想臨時更換也能直接用水搓洗洗掉，完全不用擔心會後悔的問題，特別適合喜新厭舊、善變的人。一台「紋身列印機」售價約莫台幣7,935元，雖然價錢上不便宜，但是便利性又人性化的設計令人不禁蠢蠢欲動。

▲小朋友也能安心玩。



▲與朋友們一起印上友情的紋身。

