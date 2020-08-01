fb ig video ETtoday search mobile

「紋身列印機」隨身攜帶好方便　 超多可愛圖案選擇，還能自己設計！

>

編輯／JJ

想要嘗試刺青但是擔心受不了皮肉之痛，而且更害怕會後悔，是讓許多人卻步的原因，隨著時下年輕人開始把紋身當作時尚造型的一環，可輕鬆卸除的「紋身貼紙」也因此大受歡迎，現在南韓更出現了一款「紋身列印機」，不需加水轉印，只要3秒就能印上圖案，還能自己動手繪製設計！

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG@prinker_official，以下同）

來自南韓的「Prinker」所推出的「紋身列印機」其實已在國外火紅許久，整台機身的大小可一手掌握，所以能夠方便攜帶，只要下載專屬APP就能簡單操作，不但有內建超過5000個圖案可以挑選，最大特點是能夠自己設計手繪紋身圖案！

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲能夠自己設計紋身圖案。

隨身「紋身列印機」所使用的墨水是經過美國FDA認證的，代表安全無毒、可放心使用，讓小朋友們也能體驗「紋身」，或是運用畫板發揮創造力，許多父母們更會利用紋身列印機來為孩子的節慶裝扮增加亮點。

於肌膚上印出來的圖案具有基本的防水效果，約莫3天就會自動掉落，想臨時更換也能直接用水搓洗洗掉，完全不用擔心會後悔的問題，特別適合喜新厭舊、善變的人。一台「紋身列印機」售價約莫台幣7,935元，雖然價錢上不便宜，但是便利性又人性化的設計令人不禁蠢蠢欲動。

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲小朋友也能安心玩。

▲紋身列印機。（圖／翻攝自IG）

▲與朋友們一起印上友情的紋身。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

刺青, 紋身, 紋身列印機, 刺青列印機, 紋身貼紙, 暫時性紋身
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人 單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典 Kiehl’s打造超狂「金盞花急診室」！　限定餐點、濕敷棉3件組免費拿 「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg NikeＸStüssy全新聯名登場！「朴敘俊鞋」紅白配色更燒　這次一定要搶到 The Marc Jacob最新「相機包」來了！聯手史努比賣萌　糊塗塌客款更亮眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面