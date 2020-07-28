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GA「小胖瓶」、絲絨唇萃推夏季限定12色　性感火龍果色#416韓國賣到翻

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▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲GA集結兩大經典唇彩推出12款夏季限定新色「盛夏微醺系列」。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

一說起Giorgio Armani唇彩，大多數人都會立刻想到的「小胖瓶」奢華訂製柔霧唇露和奢華絲絨訂製唇萃，絕對是GA最經典的兩大明星唇彩。今年夏季GA特別以時裝周後After Party裡的雞尾酒為靈感打造「盛夏微醺系列」，為這兩大唇彩推出12款全新限量色，從色彩到色號命名都完美重現，還將於「國際唇膏日」7/29當天上市，其中一定要搶先鎖定在韓國、大陸都賣翻了的性感火龍果色#416和西瓜冰酒色#003。

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃，NT$1,280。 （圖／記者張毓容攝）

為呈現cocktail party充滿活力與狂歡氛圍的光影色調，全新「盛夏微醺系列」添加獨家「純色豔彩因子」，一抹就有超高飽和度的濃郁色彩。而「奢華絲絨訂製唇萃」限定6色裡更添加「4D絲絨霧光球體」，可打造出半霧光妝感，讓霧面唇色不顯死板、唇部更立體豐盈。

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲手部刷色由左至右依序為#306~#528，model唇上為#416薄擦及厚擦效果。 （圖／記者張毓容攝）

而全新限定6色包含偏紅調、偏橘調的#306芒果冰茶、#416夏日火龍果、#417甜橙氣泡酒，桃粉色系#526莓果蘭姆酒、#527櫻桃白蘭地，和紫色調#528微醺藍莓。其中薄擦甜美、厚擦性感的火龍果色#416更是韓國、大陸熱賣第一的人氣色號，一定要搶起來！

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇露，NT$1,350。 （圖／品牌提供）

而「奢華訂製柔霧唇露」則是呈現派對中的霓彩光影，除了運用獨家「柔霧顯色科技」能瞬間讓水潤質地轉化為柔霧妝效，更特別添加細緻時尚珠光，讓飽和顯色的霧感唇妝更多了可口豐唇感，且質地輕盈、能長時間服貼雙唇。

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲手部刷色由右至左依序為#001~#006，model唇上為#003西瓜冰酒蘇打。 （圖／記者張毓容攝）

全新限量6色中除了人氣主打色#003西瓜冰酒蘇打，更打造2款獨特的「唇彩打亮」色：有精緻白色珠光亮片，能增添高級光澤感的#001冰搖莫西多和添加粉色偏光亮粉，能創造金屬粉嫩豐唇感的#005氣泡馬丁尼，且這2色只在官網獨家販售。除了在任何唇彩後疊擦，增加唇部的立體感，也能當作「打底」使用在唇彩前，幫助唇妝透明感。

▲▼GA小胖瓶、絲絨唇萃推夏季限定12色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲國際唇膏日當日於官網購買任2支夏季限定新色，即可獲贈精巧版「藍氣墊」。 （圖／品牌提供）

為歡慶國際唇膏日，全新「盛夏微醺系列」7/29首賣當日，於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」唇彩，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜 精巧版」乙個（限量50組，送完為止）。

▲▼GA夏季新色拼sisley。（圖／品牌提供）

▲Sisley以大自然光線為靈感推出夏日「水炫光」彩妝。 （圖／品牌提供，以下同）

除了GA，法國頂級植萃品牌Sisley今年夏季也以大自然光線為靈感，推出2款全新保養系彩妝新品，打造宛如極光光暈的「水炫光」夏日彩妝，讓妝容質感更精緻透亮。

▲▼GA夏季新色拼sisley。（圖／品牌提供）

▲Sisley 金緻絲絨保養蜜粉餅，12g，NT$3,100。

蜜粉餅在化妝包中相當重要，無論是用來校正肌膚瑕疵、使肌膚柔霧或定妝，更是補妝好幫手。Sisley以多重頂級植物精華成分打造滑順且持久舒適的「金緻絲絨保養蜜粉餅」，宛如第二層肌膚的薄紗粉體，可呈現出天鵝絨般的奶油光澤，讓肌膚在各種光線下都能呈現完美的無瑕透亮肌。

▲▼GA夏季新色拼sisley。（圖／品牌提供）

▲▼GA夏季新色拼sisley。（圖／品牌提供）

▲▼GA夏季新色拼sisley。（圖／品牌提供）

▲Sisley 炫光水漾保養唇蜜，6ml，NT$1,600；model示範色左為#6天堂，右為#9夕陽。  

豐滿閃耀的唇型是今年時尚的代表，Sisley全新保養系唇蜜「炫光水漾保養唇蜜」顛覆傳統唇蜜的配方，運用頂級植物修護配方做為精華基底，可密集滋養雙唇，閃耀出細膩光澤，讓雙唇展現水炫光質感，同時為脆弱的雙唇提供源源不絕的保濕滋養能量，全系列共推出10款色選，分為閃亮珠光和高感光鏡面等兩種色調。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 唇彩, GA, Giorgio Armani, 亞曼尼, 小胖瓶, 絲絨唇露, 絲絨唇萃, 盛夏微醺系列, 夏季限定, 國際唇膏日
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