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打造雜誌風格書櫃　移開6件「扣分物品」

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▲書架,書櫃,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲想打造雜誌般清新風格的書櫃，幾種物品必須先移開。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

相信許多人都認為，家中書架是一個視覺焦點，它反映了主人的居家品味，尤其在一般情況下，它的「佔地」不小，若你覺得它過於雜亂又不知道如何下手，或許可以先清除幾樣物品，它將會呈現不同面貌。

比例過高的私人照
放照片不是一件扣分的事，但太多數量的照片或許就是，畢竟是書架不是照片展示架，若想回顧或紀錄家庭、個人生活，選擇一面牆來展示，主題性將會更加完整。

過時風格的人造花
一看就能辨明的塑膠假花，在書架上當作裝飾已經過時，不但給人「隨便裝飾」的印象，也很容易堆積灰塵，因為塑膠花事實上清掃相當不易，與其如此還不如擺設新鮮的小盆栽植物。

▲書架,書櫃,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲美麗姿態的植栽放在哪都能加分。

不健康的植物
新鮮植物永遠比塑膠假花要好，但這不包含已經枯萎的狀態。

辦公用品
活頁夾跟筆記本不是書籍，事實上放在書架上，反而讓視覺更加雜亂無章，而且讓人覺得生活感過重，書架上的物品應該呈現主人優雅的姿態才是。

▲書架,書櫃,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲太多文具跟辦公用品，會讓雜亂感升級。

垃圾或紙屑桶
有些帆布材質的紙屑收集桶，外表相當可愛，但放在書架上仍不是一個吸引人的選項，畢竟書櫃算是展示空間，沒人想看到有個紙屑搜集處。

過多的書
是的，書櫃是一個放置書本的地方，但將書本排列的過滿，反而看起來不太整潔，甚至造成壓迫感，建議書櫃最好留有30%的流動空間，不但在視覺上比較清爽，也方便之後改變相關配置。

▲書架,書櫃,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲太滿的書給人壓迫感，視覺也較為雜亂。

書架上除了書本之外應該擺些什麼來裝點？專家建議，健康具有清新感的植物、一些小藝術裝飾品，如雕塑或畫作，以及美麗的燭台、燈飾都是好主意，但即便有很多選擇，注意在物品與物品之間留下一點空間，不要排列的太緊，才能讓整個書櫃呈現出美妙的質感。

▲書架,書櫃,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲留些許空間讓空氣流動，也讓架上物品能「透氣」。

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關鍵字：

居家, 佈置, 隔間, 書櫃, 書架, 生活美學
fashion.net

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