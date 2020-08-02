千元之內升級居家　10種花小錢輕鬆改造生活空間

▲居家空間改造不一定要花大錢。（圖／unsplash，以下同）

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今年上半年因應疫情，許多民眾在家打發時間，也開始審視自己的居家空間，很多人開始重新改造並升級住所，其實撇除大費周章的空間打造，不一定要重新粉刷、重鋪地板才叫「升級」，居家風格網站《apartment therapy》列出幾點不需花大錢、卻可讓居家空間更美觀的妙招，有些在千元之內的預算，就能讓家中煥然一新。

善用節枝植物

有些植物不需要花大錢才能培養生長，只需要扦插繁殖，就能再養出一盆美麗的盆栽，包括扶桑花、薄荷、黃金葛等，只要修剪到適當長度，再依植物本身特性放置在水中或土壤中，就是一個能觀賞的植物風景。

動手裝飾花瓶

與其花大錢買花器，也許自己動手做更有成就感，若想改造現有的花瓶，可以利用舊報紙、牛皮紙甚至是自己喜歡的舊紙袋，就能有不一樣的風貌。

購買乾燥花

乾燥花的花期自然長過一般新鮮花卉，也能多少省下一筆置換費用，近期也有許多搭配相當美麗的乾燥花在花店出售，若你不喜歡每段時間更換植物，不如採賣乾燥花來裝飾居家空間。

更換家具零件

即便無法將廚房或櫥櫃整個更新，換掉家具上的硬件如把手，也能賦予全新不同的感覺，像是門或者是衣櫥的把手，可以個別買來置換，便會有不同的風貌。

無框畫

要把藝術品或裝飾畫作加上畫框，當然需要專業的人來幫忙，亦或可以選擇無框設計，其實近年無框畫其實滿流行的，只需要在特定網站上請人列印，家中也能有簡樸卻不失美感的畫作裝飾。

選擇簡單置物架

若想放置一個裝飾性的置物架，與其選擇昂貴華麗的櫃子，不如相信自己的裝飾技巧，選擇簡單線條的置物櫃，利用自己已有的裝飾品、搭配植物、居家小物等精心佈置，來呈現屬於自己的居家風格。

重新審視紀念品

雖然近期因疫情關係無法出國，但也是重新審視自己擁有紀念物品的好機會，之前出國所購買的裝飾性商品數量，絕對多過於你的想像，把它們一一審視並裝點居家，順便回憶一下旅行的風景。

利用畫龍點睛的單品

有些東西不需要全數更換，利用畫龍點睛的單品就能達到同樣效果，舉例像不需要換掉整個床的寢具，放上動物紋路的小躺枕，夏日風光就出現了，或是與其更換整個沙發布套，只需要幾個別具風格的抱枕就能辦到。

賦予家具二次面貌

或許你總看某個家具或物品不順眼，試著將它們重新油漆或進行改造，賦予它們第二次生命，舉例來說，陳舊灰暗的鐵門，只要刷上白色或搶眼如紅色的油漆，搭配周邊牆壁的顏色，它就會有不同效果。

找出焦點牆

在一個空間裡總會有個視覺主體，建議可以選擇一個焦點牆來進行裝飾，並將其他3面牆面保持清爽，這樣一來就不需要全方面的裝潢，仍保有相當平衡的居家妝點，無論是掛幅畫作或使用壁紙都能成為選項。