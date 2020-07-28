居家拍攝超時尚！舒淇、唐嫣亮相VALENTINO秋冬大片，掌鏡人是親友

▲疫情尚未平息，Pierpaolo Piccioli 發起 #ValentinoEmpathy廣告企劃，請到影后舒淇、女星唐嫣、超模劉雯等人以「安全社交距離」拍攝大片 。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

疫情尚未平息，這也促使時尚界回歸思考本質，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli發起#ValentinoEmpathy廣告企劃，請到影后舒淇、女星唐嫣、超模劉雯等人，不約而同拿上本季花瓣包出鏡。特別的是，掌鏡人就是主角身邊的好友以及親人，以最真實且兼具安全社交距離的手法完成拍攝。

▲（依序）影后舒淇、大陸女星唐嫣以及超模劉雯拿著本季夯款花瓣包出鏡。

Pierpaolo Piccioli深信雖然在疫情當下難以交流接觸，但人類擁有豐富的情感，仍可透過同理心而互通心意，因此發起#ValentinoEmpathy 2020-21秋冬系列廣告企劃，主角則為品牌摯友包括影后舒淇、大陸女星唐嫣、奧斯卡及金球獎影后Gwyneth Paltrow以及超模劉雯等人，陣容相當堅強。簡潔鏡頭下，舒淇放下俐落長髮，妝容清淡之餘表現力仍是強大，身穿秋季亮紅色大衣，手拿本季夯款花瓣包出鏡，更微微露出纖瘦肩線與傲人長腿，體態十分驚艷。唐嫣也神色輕鬆坐在椅子上擺拍，拿著 Empathy標語傳遞情緒。

▲奧斯卡及金球獎影后葛妮絲派特洛 （Gwyneth Paltrow）。

▲剛升格人妻的超模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）。

▲ValentinoEmpathy廣告企劃由主角身邊的至親好友掌鏡，創意總監Pierpaolo Picciol也加入。

最特別的是，因疫情影響需要保持社交距離拍攝，此次廣告企劃計劃在主角們與至親好友共處的地方完成，可以是自家院子、客廳、房間，並且每位嘉賓都以秋冬系列造型亮相，呈現人物肖像的演繹手法，甚至掌鏡人也是主角身邊的至親好友，記錄彼此在這困難時刻所分享和經歷的點滴。每位在廣告中亮相的名人將捐出拍攝酬金，將100萬歐元的善款撥捐位於義大利全國抗疫樞紐羅馬Lazzaro Spallanzani醫院，品牌亦計畫與該醫院合作開展中、長期項目，以應對不同階段的疫情大流行。

在 Instagram 查看這則貼文 JACQUEMUS（@jacquemus）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 上午 10:12 張貼

▲法國設計師品牌JACQUEMUS 2020春夏系列形象照就曾用過FaceTime畫面遠程拍攝。



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