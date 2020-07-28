G-SHOCK聯名商務噴射機　俏皮飛機指針、規格印錶帶

▲G-SHOCK x HondaJet聯名錶款GWR-B1000HJ，32,000元。（圖／提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK合作觸角無限寬廣，從大眾熟悉的潮流文化，轉向航空領域，旗下的GRAVITYMASTER飛行錶與HondaJet推出最新聯名錶款GWR-B1000HJ，靈感源自小型商務噴射機HondaJet Elite，由負責此飛機開發的藤野道格（Michimasa Fujino）參與監督設計，面盤12時位置的飛機造型指針即來自他的手繪草圖。

▲面盤配色以HondaJet的白色底色與金屬藍為主色調。



▲上段錶帶印有HondaJet的機型規格（上），下段錶帶印有HondaJet logo。



GWR-B1000HJ聯名錶的黑、金屬藍與白色調源自HondaJet Elite外觀，而錶冠的滾花裝飾來自飛機的發動機風扇葉片，經過鏡面拋光的上、下按把則猶如噴射機的引擎塗層，此外，可在錶帶上段找到HondaJet的機型規格，下段錶帶印有HondaJet logo；不變的是G-SHOCK的強悍性能，採用抗衝擊、抗離心力與抗震動的碳纖維核心防護構造Triple Resist，而功能性為太陽能智慧藍牙連線，品牌特別為飛行員需求開發飛行日誌功能。

▲CITIZEN全台限量50只的H804 AT8194-11X光動能全球多局電波航空錶（左）33,800元，H145 CB0206-86X腕錶35,800元。（圖／CITIZEN提供）



慶祝鈦金屬科技發展50周年的CITIZEN，也為旗下高階專業運動錶PROMASTER旗下的航空錶，推出2款靈感源自戰鬥機儀表板設計的超級鈦材質新錶，一款是H804光動能全球多局電波機芯錶，具世界時間、計時碼錶功能；另一款H145光動能全球多局電波錶則以俐落的大三針顯示時間，令人驚喜的是型號AT8194-11X與CB0204-14L兩款錶的鈦金屬錶殼，鍍上品牌獨家色MRK Gold，呈現復古的金色。