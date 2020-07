LEVI'S X 史努比最新聯名來啦！賽跑、踢足球、溜滑板樣樣來萌度破表

記者王則絲/台北報導

美國丹寧品牌LEVI’S®曾與眾多天馬行空的卡通、影集角色合作,包括Hello Kitty、瑪莉歐、星際大戰、怪奇物語⋯⋯,每每都十分受到大人、小朋友的歡迎。今年夏天LEVI’S®則是將第三度攜手Peanuts®家族推出「運動會聯名系列」,讓史努比在各式競賽場上奔馳,用最有活力的姿態來戰勝炎炎酷暑,超Q萌的模樣粉絲們不能錯過。

▲LEVI’S® X Peanuts®第三度聯名系列。(圖/品牌提供,以下同)



本次LEVI’S® X Peanuts®聯名系列以「夏日趣玩運動會」為主題,取材自Peanuts®原作漫畫中的代表性場景,並汲取1984年LEVI’S® 經典運動服飾概念,可以看見穿著運動服的史努比與糊塗塔客一同在LEVI'S字母跑道上奔跑,還有踢足球、打網球、溜滑板⋯⋯等各種可愛動感的圖案,Q萌詼諧的童趣風格令人無法抵擋。

▲以「運動會」為主題,各種史努比運動中的可愛模樣躍上服裝,短TEE系列NT$1,490。



本次系列著眼於短TEE、帽TEE之外,也有推出黑白插畫風格的滿版印花漁夫帽、包款和套裝,想一次擁有多種「運動史努比」,挑選滿版單品絕不後悔,LEVI’S® X Peanuts®「運動會聯名」系列將於8/4日正式開賣。

▲正反兩戴史努比滿版印花漁夫帽NT$1,290。



還記得先前LEVI’S®推出的客製化印刷姓名TEE服務嗎?今夏LEVI'S® PRINT SHOP也跟著「史努比運動會」聯名系列同步推出了「史努比環保小尖兵」客製化TEE系列,讓史努比擔任起地球環保大使,喊著「KEEP IT CLEAN, KEEP IT GREEN」的口號帶頭做環保,每一款的專屬圖案同樣可愛爆棚。

▲今夏同步推出LEVI'S® PRINT SHOP X PEANUTS® 史努比的專屬客製TEE系列。



史努比的火紅程度多年來都高居不下,是品牌們最喜歡的聯名明星之一,就連精品品牌MARC JACOBS也特別為PEANUTS®家族推出了一系列眾多聯名商品,包括了頗受歡迎的托特包TOTE BAG和實用的後背包,以及多款服飾單品。

▲The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉The Tote Bag,NT$12,900、101專賣店獨賣款,The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉後背包,NT$12,900。(圖/品牌提供)

