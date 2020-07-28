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LEVI'S X 史努比最新聯名來啦！賽跑、踢足球、溜滑板樣樣來萌度破表

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記者王則絲／台北報導

美國丹寧品牌LEVI’S®曾與眾多天馬行空的卡通、影集角色合作，包括Hello Kitty、瑪莉歐、星際大戰、怪奇物語⋯⋯，每每都十分受到大人、小朋友的歡迎。今年夏天LEVI’S®則是將第三度攜手Peanuts®家族推出「運動會聯名系列」，讓史努比在各式競賽場上奔馳，用最有活力的姿態來戰勝炎炎酷暑，超Q萌的模樣粉絲們不能錯過。

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲LEVI’S® X Peanuts®第三度聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

本次LEVI’S® X Peanuts®聯名系列以「夏日趣玩運動會」為主題，取材自Peanuts®原作漫畫中的代表性場景，並汲取1984年LEVI’S® 經典運動服飾概念，可以看見穿著運動服的史努比與糊塗塔客一同在LEVI'S字母跑道上奔跑，還有踢足球、打網球、溜滑板⋯⋯等各種可愛動感的圖案，Q萌詼諧的童趣風格令人無法抵擋。

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲以「運動會」為主題，各種史努比運動中的可愛模樣躍上服裝，短TEE系列NT＄1,490。

本次系列著眼於短TEE、帽TEE之外，也有推出黑白插畫風格的滿版印花漁夫帽、包款和套裝，想一次擁有多種「運動史努比」，挑選滿版單品絕不後悔，LEVI’S® X Peanuts®「運動會聯名」系列將於8／4日正式開賣。

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲正反兩戴史努比滿版印花漁夫帽NT＄1,290。

還記得先前LEVI’S®推出的客製化印刷姓名TEE服務嗎？今夏LEVI'S® PRINT SHOP也跟著「史努比運動會」聯名系列同步推出了「史努比環保小尖兵」客製化TEE系列，讓史努比擔任起地球環保大使，喊著「KEEP IT CLEAN, KEEP IT GREEN」的口號帶頭做環保，每一款的專屬圖案同樣可愛爆棚。

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲LEVIS X 史努比聯名。（圖／品牌提供）

▲今夏同步推出LEVI'S® PRINT SHOP X PEANUTS® 史努比的專屬客製TEE系列。

史努比的火紅程度多年來都高居不下，是品牌們最喜歡的聯名明星之一，就連精品品牌MARC JACOBS也特別為PEANUTS®家族推出了一系列眾多聯名商品，包括了頗受歡迎的托特包TOTE BAG和實用的後背包，以及多款服飾單品。

▲Marc Jacobs 史努比。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 史努比。（圖／品牌提供）

▲The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉The Tote Bag，NT＄12,900、101專賣店獨賣款，The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉後背包，NT＄12,900。（圖／品牌提供）

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LEVIS, LEVI’S, 丹寧, 史努比, Peanuts, 聯名, 客製化, T恤
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