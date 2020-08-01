現在流行什麼包？Dior Bobby、YSL Kaia...看孫芸芸揹什麼包出門就對了

一直都是台灣時尚指標的孫芸芸，每次在IG上曬出什麼包，什麼包就會賣到翻掉！以下Vogue整理出2020孫芸芸自曬包款，大家一起來跟著芸芸選包吧！

流行嗅覺敏銳又是微風廣場老闆娘的孫芸芸，接觸流行資訊總是走得很前面，加上她個人獨到的眼光和品味，每次只要揹了甚麼包出門曬在IG上，都會成為流行指標，帶動那款包包的流行，說她是時尚風向球也不為過！最近春夏以來，孫芸芸陸續曬出多款品牌最新到貨的包包，而且不管她是跟好朋友約喝下午茶，到海邊度假，還是在工作室的工作行程，每次出現身上配帶的包包和穿著搭配得恰如其分，更會讓人驚呼，天啊！她揹的那個包也太好看了吧！

孫芸芸最近在IG分享最新包包Neo Classic！原來今年是 Balenciaga 品牌經典機車包20周年，藝術總監Demna Gavalisa於今年秋冬發表全新款機車包Neo Classic，兼具經典與時髦，刻意簡潔的線條讓包款更顯前衛型格，芸芸搭配了Oversize的西裝外套，又酷又性感！

今夏大爆款的Dior Bobby包，芸芸也馬上入手了~~

又酷又潮的Alexander McQueen黑色皮革側揹包，芸芸搭配充滿野性的豹紋連身褲，性感迷人。

酷愛YSL包款的芸芸，每年一定會入手當年的Saint Laurent It Bag，今年大熱的Kaia小包芸芸當然也馬上入手了最百搭的奶茶色囉！

經典的Lady Dior包款今年推出的新色粉灰色，搭配印花服裝氣質滿點！

芸芸這咖TB包，趕上春夏最時髦的帆布搭皮革飾條，看起來很有度假感，穿搭連身洋裝也很適合。

芸芸用輕便的黑色運動衣搭配運動涼鞋，然後搭配了一個鑲滿水晶的Alexander Wang手拿包，衝突感的穿搭簡直就是時尚天后。

CELINE今年推出的骨董壁紙老花包也被芸芸搶先入手，充滿70年代的復古風情，搭配米色穿搭就很好看。

這款不規則幾何圖型硬殼包來自Loewe，看起來比較有正式感的包型，在芸芸舒適休閒洋裝和拖鞋穿搭下，也呈現出芸芸獨特的時髦度假風情。

Prada 最新的這款Logo小牛皮手提包芸芸選擇最低調的黑色，但超大容量與經典款式，讓芸芸即使上班度假都可以帶同一款包，出鏡率也極高！

這些年芸芸揹過的包包有哪些?

我們也為大家收集了這些年在孫芸芸IG裡出鏡率最高的包包，春夏想要買一個包包的女孩們，也許可以參考芸芸的選擇喔！

1 Balenciaga 相機包

Balenciaga這款相機包屬於2018春夏推出最新的「EVERYDAY LOGO LINE 」系列，一推出就人氣極高，甚至賣到斷貨！到底它有甚麼神奇魅力？孫芸芸也入手一款白色logo的相機包，搭配簡單背心長褲就很好看，因為它簡潔的造型和很時髦的Logo字體，真的適合每天配帶，適合每套服裝，因此成為熱銷包款！

2 Dior · Book Tote Bag

這款復刻的Dior monogram印花帆布托特包今年紅到不行，因為這樣的logo印花其實已經淡出了很多年，只在一些vintage包包上才能看到，但在設計師Maria Grazia Chiuri加入Dior之後，讓復古又有個性的印花帆布也全面回歸，這一季的秀場上就可以看到不少印花帆布材質的包包設計，連馬鞍包也回歸秀場了，不過這款超大且沒有分隔的托特包時尚耐用，揹起來又很帥氣，難怪名媛名星都搶著揹。

據說櫃上已經搶不到了拉！喜歡的話要用訂貨的囉!秋冬還會推出新的橘紅色，敬請期待囉！

Dior Lady Niki 另外一款曬的新包則是Dior這一季跟藝術家Niki de Saint Phalle合作的塗鴉包包，孫芸芸入手的這款是迷你Lady Dior白色小牛皮繪魔龍圖騰，超級可愛，她還把肩揹帶換成彩紅色棉線編織的吉他揹帶，看起來更有波希米亞的流浪風情，搭配短身豹紋上衣，性感又調皮！

3 Gucci Sylvie 包

今年2月孫芸芸剛好有去米蘭看Gucci的時裝秀，當然有馬上入手幾款當季包包，並且在米蘭街頭時尚街拍，留下美麗身影囉! 這款包不用說，絕對是Gucci最暢銷包款之一，它最經典的設計就視中間的紅綠紅織帶，鑲嵌金色鎖鍊的設計，造型顯眼又個性十足，加上剛剛好的T型包身大小，很快就已在IG在大量曝光，而這次孫芸芸帶的是Sylvie 包變型款，手拿包型的設計，讓包包多了一分優雅淑女的感覺。

GUCCI Ophidia包

這款才出現在2018早春秀上的包款，一推出就詢問度超高，孫芸芸馬上入手一款長方型Ophidia包，蔡依林也背上這款的半圓形包款，它是結合了品牌經典的紅綠紅織紋以及古董包款上的Logo設計，加上全新包型和鍊條背帶的詮釋，讓這款包既復古又創新，適合各種風格的服裝。

同屬這系列的腰包款也是時尚人士的最愛，孫芸芸選擇的這款是深咖啡色麂皮材質，更有古典風味，搭配帶有搖滾風情的寶石皮夾克，說有多時髦就有多時髦！

GUCCI GUCCY 包

GUCCY字樣也是從2018早春秀上出現的，品牌刻意用古拉丁文的寫法顛覆Logo設計，並且用設計師喜歡的電玩公司SEGA字體創作，這款金色燙印的GUCCY側背包，背起來帥帥的又很有街頭潮流氣息，孫芸芸以紅色開襟針織衫更顯得時髦有型。

4 Versace Day dreamer 包

很少推出大包的Versace今年也順應大包趨勢推出這款名為Day dreamer的縮口托特大包，讓一般人白天上班或出遊時都能輕鬆揹戴，這款包皮革柔軟，並且以拼接撞色的設計讓包款顯得年輕活潑，即使穿著輕便也很好搭配，像孫芸芸就以簡單背心、Legging搭配，看起來隨意又自在。

5 Saint Laurent 編織包

有沒有發現，今年夏天草編的編織包大為流行喔!孫芸芸之前去澳洲度假的時候，帶上了Saint Laurent這只拉菲草編織的水桶包，不論是搭配波希米亞風格的夢幻罩衫，還是民族風圖騰的小洋裝都非常適合，看起來就充滿夏日度假的慵懶風情。

6 Hermes Halzan 包

這款比較低調的Hermes Halzan包其實是在2014秋冬秀上出現的新款，靈感來自馬具，採用小公牛皮製成，孫芸芸這款是屬於最mini的size，這款包不但低調奢華還有5種揹法可以變化，非常實用且實戴，孫芸芸跟姐妹淘喝茶約會時就常戴著它!配牛仔短褲帥氣，配長洋裝則優雅，兩種裝扮都各有韻味。

7 Coach Coach X Keith Haring

聯名包款 孫芸芸出席紐約時裝周的時候，身為Coach出席嘉賓的她，揹著一款品牌最新與藝術家Keith Haring的聯名包款，在C logo的包包上拼貼許多Keith Haring的經典塗鴉，充滿紐約活力生動、大膽獨特的印象，孫芸芸以全黑的蕾絲洋裝搭西部靴，再配戴這款包，顯得既搖滾又接頭的前衛風格！

8 Bvlgari

擁有台灣第一名媛頭銜的孫芸芸，也非常喜歡Bvlgari這個以珠寶起家的品牌出的皮包，因為他們包包的金屬細節全都以製做珠寶的工藝來打造，包款上還會鑲嵌真的寶石，讓皮包本身看起來就像個藝術品，不過時尚高段班的孫芸芸很懂得利用high & low的反差對比穿搭製造視覺的衝突感。

像她在機場發出的機場穿搭就以白色破洞針織衫、運動褲搭配Bvlgari serpenti pop heart淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，展現隨性卻精緻的簡約。

另外她去海島度假時，以一襲白色針織長洋裝，搭配T字涼鞋與 Divas' dream染色蛇皮肩背包，營造貴氣優雅的休閒風情。

參加活動時，她則穿著一身牛仔oversize圍裹式外套，搭配品牌Divas' dream包款秋冬最新的黑白圖紋蛇皮包，這款被暱稱為”爆米花”圖案的包包雖然用高級皮革製做，但花色設計卻非常大膽不羈，與丹寧服裝搭配展現街頭潮流的時尚。



來源：Aimeeyunyunsun's instagram

※BY ANNY TING

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