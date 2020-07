單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

她曾經是英國媒體口中的「害羞的黛(Shy Di)」,然後逐漸蛻變成為時髦自信的國際時尚ICON!黛安娜王妃的後期人生是一場史詩般的旅程,更是一場絕美服裝之旅。在她突然過世後的十幾年裡,黛安娜王妃一直保持著時尚女神的地位,這充分說明了她強大的影響力。

還記得前幾季突然回歸的單車褲,特別是在 80 年代末、90 年代初流行過的貼身、可立馬跳上腳踏車的「單車褲」,從 Kim Kardashian 到 Bella Hadid 都在穿的潮流,就是由黛安娜王妃於 1990 年代發揚光大的經典運動街頭單品。

從Chanel 延續到 Alexander Wang、Dion Lee、Dolce & Gabbana ,甚至在 Off-White 秀上,壓軸的 Naomi Campbell 身著運動風象牙白短褲搭配不對稱白色外套,向 20 年前將此造型發揚光大的黛安娜王妃致敬。

仔細回顧,黛安娜王妃常常被視為一名受害者,但是從她後期的穿著來看可以發現,她其實是一個意志堅定、積極追求事業和個人目標的獨立女性。她打破傳統,將自己的敘事方式變成了自己的品牌。更重要的是,她學會了如何改變和打破這些規則。

黛安娜王妃在早期公眾生活中穿的帶波浪翻領印花高腰牛仔褲,或者是帶貓咪領結的襯衫現在已經隨處可見。英國設計師J.W. Anderson等在內的很多設計師,都曾經從她的經典服飾中找靈感,比如現在的波浪寬鬆袖便是其中之一。

黛安娜王妃雖然並不是第一個引領潮流趨勢的皇室人物(早期還有瑪格麗特公主Princess Margaret),只是黛安娜王妃所處的年代,恰逢媒體本身的一場變革,當時大量新聞湧現,小報記者橫行以及數字時代的來臨,所以黛安娜王妃的服裝對大眾流行趨勢的影響,比以往任何時候都更為直接且粗爆。也是因為如此,她很快就學會如何利用自己的形象來傳達信息和目標,幫助她完成手上的工作。

探討黛安娜王妃在時尚方面的冒險非常有趣,她學會了皇室不成文的著裝規則,但有時候她又希望打破規則,甚至是略帶一些大膽的作法。黛安娜王妃是第一位穿褲子出席晚會的皇室女性。她很喜歡穿男式無尾禮服和黑色衣服,而皇室成員通常只在哀悼時才穿黑色。

傳統和歷史當然重要,但是黛安娜王妃和她慣用的服裝設計師們,喜歡透過一些小改變來向世界推廣英國的時尚。到20世紀80年代中期,進入了所謂的「黛妃王朝」時期,她的穿衣風格也越來越有魅力,採用更多的裝飾,並加強肩部的剪影。其中一個例子是1986年她穿的由Catherine Walker設計的綠色亮片寬肩晚禮服。

黛安娜王妃享受把個性融入服裝,表達她對樂趣的看法,比如穿戴風格不搭的飾品,或透過服裝發出大膽宣言。設計師David Sassoon曾經回憶說,她在試衣服時常常會流露出開玩笑的眼神,並且說道:「啊,他們會喜歡這個的!」以一種反諷的語氣來描述,她接下來的穿著或許又將在皇室裡激起什麼樣的漣漪。

黛安娜王妃在1989年所穿的「貓王裙」是Catherine Walker的又一件亮麗作品。無吊帶白色真絲裙搭上一件閃閃發光的立領夾克,整套服裝繡滿誇張的亮片和珍珠刺繡。黛安娜王妃在80年代中期的打扮非常有魅力,有些時候甚至有點過分,但是據說都是她一時興起的點子。從那時起,她就逐漸遠離時尚界的季節性變化,塑造一種更為恆久的穿衣風格。

黛安娜王妃人生故事中的另一個經典,就是1985年她在白宮的國宴上穿Victor Edelstein設計的一襲午夜藍天鵝絨晚禮服裙,與好萊塢影星John Travolta翩翩起舞得畫面。全球的電視屏幕和新聞上充斥著這兩人在舞池優雅的身姿。這是魅力、自信和獨立的大膽,同時隱含標新立異的宣言,而此時,她開始相信自己對風格的理解,並知道什麼是適合自己。

在這個最具魅力的階段,黛安娜王妃開始回歸自我,並且展現更明確人生目標。她重新塑造自己的公眾形象,在很多慈善事業和人道主義事業方面取得成功。直筒連身裙、簡單的套裝裙,或者打破皇室規則參與地雷慈善旅行時所穿著的經典的白色襯衫和斜紋布褲,這個時期的穿搭,傳達著一種明快的職業感。

1997年,黛安娜捐出了79件她珍愛的收藏,在紐約的佳士得拍賣會上為癌症和愛滋病慈善機構籌得340萬英鎊的巨款。她讓公眾對愛滋病的看法產生深遠的影響,在參訪愛滋病患的過程她幾乎不戴手套。只在一次著名的儀式上,她戴了手套,不過她非常明顯的脫下手套和愛滋病人握手,打破了圍繞這種疾病的禁忌。

黛安娜王妃的遺產就是她利用自己的地位拯救生命。當她前往兒童醫院時,她會身穿活潑的、不太正式的衣服。這樣打扮是為了傳達平易近人溫暖的信息,這也是凱特王妃至今套用的非正式感穿搭法則。

設計師David Sassoon 在1988年設計的印花連身裙是黛安娜王妃口中的關愛裙,因為孩子們喜歡這條裙子。不過當時設計草圖裡其實附上了一頂帽子,但是她沒有訂購,她說:「戴著帽子,你無法擁抱孩子。」在人道主義事業方面,她取得了巨大的成功,她的遺產留在她所觸及的人的生命中。

另外還有一件小插曲,也讓黛安娜王妃被冠上打破皇室規定的行徑,但是在當時卻也讓大家看見更親民的皇室成員。1989年和1991年黛安娜王妃為了威廉王子和哈利王子參加了學校 Wetherby School 的運動日比賽。每年運動日的尾聲,學校都會安排一場給家長參與的比賽,身為母親的黛安娜王妃當然也參加了。

為了兒子做什麼事情都很認真的黛安娜王妃,不但赤腳上陣,而且賽跑時毫無保留,非常努力地向前奔跑。兩次比賽第一次拿得冠軍,第二次雖然沒有奪冠,但是這樣積極參與孩子的比賽,想必在場的媽媽們的確看見了她教育孩子不同於傳統皇室的理念。

