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根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

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記者李薇／綜合報導

如果化妝包裡面只能帶一條保養品出門，很多人一定都會選擇理膚寶水的B5全面修復霜，甚至被稱為「平價版海洋拉娜」，因為不管什麼狀態，只要是任何肌膚問題，都可以靠它一條搞定，像是爛臉、痘疤、乾燥脫皮、甚至到尿布疹、妊娠紋全都可以塗，方便又實用。

▲Her理膚寶水B5。（圖／Her）

▲▲理膚寶水B5全面修復霜，100ml*2、原價1,700元、特價999元，點我購買。

理膚寶水的B5全面修復霜之所以可以封神，真的是因為它有多種用途，因為成分單純，只有高濃度5%的維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂，不管是臉部過敏、醫美術後等敏感的狀態下可以使用，也有人拿來擦痘疤、傷痕，明顯感受淡化效果，一條多用相當徹底。

▲理膚寶水,全面修復霜,保養,乳霜,Her和她。（圖／IG)

▲很多女孩都是它的愛用者。（圖／rimi_channel IG)

不只是愛美的小姊姊必備，這B5全面修復霜更是媽媽界口碑好評的單品，像是寶寶的肌膚泛紅、敏感、尿布疹等等皮膚問題，都可以舒緩、隔離，同時也有滋潤的效果，另外，還有媽媽分享：「懷孕7個多月拿來擦肚皮，目前都沒有妊娠紋。」

▲理膚寶水,全面修復霜,保養,乳霜,Her和她。（圖／IG)

▲質地扎實的乳霜質感。（圖／shinsegaedutyfree IG)

除了保養，還有人拿來混合過度乾燥的粉底液，讓妝感服貼，盤點網路上的評價，幾乎都是一整片好評，「我女兒用了六年了！皮膚過敏、癢、蚊蟲咬傷、擦傷什麼都擦，當萬用藥膏來用」、「這個已經是常備品了！非常非常好用」、「對我來說他是便宜版海洋拉娜」、「異位性皮膚炎也有感」。

▼▼點圖驚喜價▼▼

▲Her理膚寶水B5。（圖／Her）

▲理膚寶水B5全面修復霜，100ml*2、原價1,700元、特價999元，點我購買。

購物平台「Her和她」推出理膚寶水的B5全面修復霜100ml*2，原價1700元、特價999元，一次購入兩條千萬不要覺得多，因為到處都可以擦，所以買起來囤貨絕對划算又好用，加入會員還可以領購物金、享有免運優惠。

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