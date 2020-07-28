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木村心美罕見淡妝終於美回19歲！　深U運動背心露微溝太撩男

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▲木村光希 。（圖／翻攝自IG）

▲最強星二代木村心美（Cocomi）步上妹妹後塵，大陸首封《GRAZIA紅秀》造型曝光 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

日本19歲女星木村心美（Cocomi）頂著父母木村拓哉與工藤靜香光環備受矚目，此次最新封面造型公開，追隨妹妹木村光希的腳步，將大陸首封獻給《GRAZIA紅秀》，只見木村心美放下溫柔長髮，穿著THE NORTH FACE運動服大秀中空好身材，且對比過往妝容清淡不少，瞬時找回青春氣息。

「最強星二代」木村心美出道即成為Dior日本區品牌大使，未來一片看好。近日她更拿下大陸首個封面，和妹妹木村光希一樣選擇《GRAZIA紅秀》，簡潔鏡頭下，木村心美招牌長髮拂面，穿上THE NORTH FACE運動外套，內搭緊身背心微微露溝，身材火辣毫無一絲贅肉；任憑鏡頭拉近，木村心美妝容相當清淡，裸粉色唇膏彰顯優雅氣質，深邃雙眸更是遺傳媽媽工藤靜香，電力十足。

換個造型，木村心美演繹平口連身褲，順勢露出纖瘦鎖骨線條，加以黑色腰帶與平底鞋點綴豐富視覺效果。對比今年（2020年）3月木村心美首次登上日本《VOGUE》時的造型，以濃妝與長髮半遮面展現超齡氣息，這回登封瞬間甜美不少，顯得駕輕就熟許多。畫面曝光之後引發網友直呼：「這個妝容才對」、「木村心美淡妝就很美了」、「運動服很適合她。」

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關鍵字：

木村心美, Cocomi, 木村拓哉, 工藤靜香, DIOR, GRAZIA, 木村光希, 紅秀, THE NORTH FACE, 大陸, 封面
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