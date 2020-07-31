fb ig video ETtoday search mobile

手搖控搶打卡的「台式冰果室」　6款視覺系剉冰，多重吃法揪團來挑戰

>

台灣人每天人手一杯手搖飲早已是日常習慣，現在幾乎每條街都有新的手搖飲品牌不斷竄起，選擇變得過多，有時反而不知道該喝哪家好？哪種口味才是經典不踩雷？同時也是給已經沒有差異化的手搖飲市場一個新的考驗，來自彰化的「大苑子」從2001年成立，2007年決定轉型成專賣新鮮水果飲品的品牌，到2020年，更跨出手搖飲的界線，開幕全台首間台味十足的冰菓室，剛好呼應每天都熱得像在赤道般的夏天，給大家一個新的消暑美食新選擇。

大苑子2.0販售新鮮水果與水果盒

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

兩層樓大空間打造台味十足冰果室

大苑子首間冰果室概念店特別選在台北市中心的信義區，看準這裡平日有上班族、學生，以及假日的觀光客人潮，打造一間多達70坪的兩層樓室內店。1樓與B1的座席共80席，對於一間冰店來說可說是非常足夠。耗時一年打造的新店型，一改過去大苑子清爽明亮系綠色招牌，這次特別攜手設計公司沛綠地共同打造，希望以台式復古的裝潢中融入質感、時尚元素，造就現在大家看到的墨綠色主色調，搭配白綠央間的磁磚牆面，同時也有各式燈飾印上字樣，搭配各種招牌logo的房子與主打的水果元素，希望能符合信義區給人時尚潮流的感覺，讓冰果室不僅是吃冰休息，還能是時下流行的打卡名店。

B1水果造景打卡牆

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

帶點復古文青風的B1座位區

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

新店型限定芒果季剉冰、甜品

餐點上，除了販售一般大苑子門市會有的水果手搖飲與茶飲外，這次特別研發6款以水果延伸的冰品與果盤，其中首要推薦兩款適合多人分享的剉冰「盛開這一夏」與「芒芒圓舞曲」，將經典的剉冰加以改造，在清冰的外層以台灣當季盛產的芒果為主題，一次可用掉多達2.5顆芒果，同時也用專門機器製作新鮮水果的圓球狀，一顆顆手工點綴上面，讓冰品一上桌，視覺超搶眼，同時托盤還會搭配優格冰淇淋、芒果果醬、桑葚果醬、芒果青與大苑子認養的鮮乳坊許慶良鮮乳製作的鮮奶煉乳，讓大家不僅可以吃到新鮮的水果剉冰，同時還能根據個人喜好自由添加搭配，讓一款冰有多重吃法。

盛開這一夏（NT$280）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若是你只有一個人也不用擔心，因為大苑子也針對個人份量設計2款杯裝的「芒果花之戀」與「著時金旋風」與現點現做霜淇淋，「芒果花之戀」是用新鮮的芒果切片製成花朵，下方放入各種先水果顆粒，同樣搭配5款醬料自由選擇；「著時金旋風」則是在新鮮水果一層層堆疊中，還加入了鮮乳優格冰淇淋與水果製成的果凍，很適合午後時光來一杯。

芒果鮮乳優格霜淇淋（NT$90）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如果對吃冰不感興趣，其實大苑子已經長期與台灣果農合作，每週會進貨2次，不僅跟一般大院子店舖一樣購買新鮮水果，還貼心推出切裝好的水果盒與內用限定的水果盤，不僅符合都市人生活忙碌，平常未必有時間記得吃適量水果，大苑子以服務導向，讓大家省去挑選水果品質、回家還要自行清洗處理的繁複過程，直接幫客人把關，將新鮮水果處理好讓客人挑好直接帶走。

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號1樓
時間：10:00-22:00

※BY WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

夏日歡樂無極限　季節限定口味「青檸派」星冰樂今天上市！

相見恨晚的健康甜點食譜，只要10分鐘就能做出低醣生酮甜點！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, HotSpot, 旅遊, 景點, 大苑子2.0, 台式冰果室, 大苑子, 剉冰甜品, 剉冰, 甜品
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女 「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg 精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄 朴寶劍《青春記錄》30秒預告公開！完美駕馭打工仔、黑道硬漢　簡直帥瘋 Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　 貝拉哈蒂德直接不穿了！裸上身拍大片　美胸用手遮不住 買泳衣前先看懂「5大身型」　樣式要美，還要穿出顯瘦感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面