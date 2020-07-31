手搖控搶打卡的「台式冰果室」　6款視覺系剉冰，多重吃法揪團來挑戰

台灣人每天人手一杯手搖飲早已是日常習慣，現在幾乎每條街都有新的手搖飲品牌不斷竄起，選擇變得過多，有時反而不知道該喝哪家好？哪種口味才是經典不踩雷？同時也是給已經沒有差異化的手搖飲市場一個新的考驗，來自彰化的「大苑子」從2001年成立，2007年決定轉型成專賣新鮮水果飲品的品牌，到2020年，更跨出手搖飲的界線，開幕全台首間台味十足的冰菓室，剛好呼應每天都熱得像在赤道般的夏天，給大家一個新的消暑美食新選擇。

大苑子2.0販售新鮮水果與水果盒

兩層樓大空間打造台味十足冰果室



大苑子首間冰果室概念店特別選在台北市中心的信義區，看準這裡平日有上班族、學生，以及假日的觀光客人潮，打造一間多達70坪的兩層樓室內店。1樓與B1的座席共80席，對於一間冰店來說可說是非常足夠。耗時一年打造的新店型，一改過去大苑子清爽明亮系綠色招牌，這次特別攜手設計公司沛綠地共同打造，希望以台式復古的裝潢中融入質感、時尚元素，造就現在大家看到的墨綠色主色調，搭配白綠央間的磁磚牆面，同時也有各式燈飾印上字樣，搭配各種招牌logo的房子與主打的水果元素，希望能符合信義區給人時尚潮流的感覺，讓冰果室不僅是吃冰休息，還能是時下流行的打卡名店。

B1水果造景打卡牆



帶點復古文青風的B1座位區



新店型限定芒果季剉冰、甜品



餐點上，除了販售一般大苑子門市會有的水果手搖飲與茶飲外，這次特別研發6款以水果延伸的冰品與果盤，其中首要推薦兩款適合多人分享的剉冰「盛開這一夏」與「芒芒圓舞曲」，將經典的剉冰加以改造，在清冰的外層以台灣當季盛產的芒果為主題，一次可用掉多達2.5顆芒果，同時也用專門機器製作新鮮水果的圓球狀，一顆顆手工點綴上面，讓冰品一上桌，視覺超搶眼，同時托盤還會搭配優格冰淇淋、芒果果醬、桑葚果醬、芒果青與大苑子認養的鮮乳坊許慶良鮮乳製作的鮮奶煉乳，讓大家不僅可以吃到新鮮的水果剉冰，同時還能根據個人喜好自由添加搭配，讓一款冰有多重吃法。

盛開這一夏（NT$280）

若是你只有一個人也不用擔心，因為大苑子也針對個人份量設計2款杯裝的「芒果花之戀」與「著時金旋風」與現點現做霜淇淋，「芒果花之戀」是用新鮮的芒果切片製成花朵，下方放入各種先水果顆粒，同樣搭配5款醬料自由選擇；「著時金旋風」則是在新鮮水果一層層堆疊中，還加入了鮮乳優格冰淇淋與水果製成的果凍，很適合午後時光來一杯。

芒果鮮乳優格霜淇淋（NT$90）

如果對吃冰不感興趣，其實大苑子已經長期與台灣果農合作，每週會進貨2次，不僅跟一般大院子店舖一樣購買新鮮水果，還貼心推出切裝好的水果盒與內用限定的水果盤，不僅符合都市人生活忙碌，平常未必有時間記得吃適量水果，大苑子以服務導向，讓大家省去挑選水果品質、回家還要自行清洗處理的繁複過程，直接幫客人把關，將新鮮水果處理好讓客人挑好直接帶走。

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號1樓

時間：10:00-22:00

※BY WENDY CHEN

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