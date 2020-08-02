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40歲前學起來超受用！艾莉絲5個人生觀：「順著走、等起風，就是最好的計畫」

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奔四的艾莉絲，在人生觀上有很大的轉變，而這些轉變對20、30歲的女孩來說，都很值得提前學習，等時候到了，自然就能從容面對。

剛過完40歲生日，艾莉絲本尊依然是少女樣，不過她的內心在經歷婚變、再婚、創業等等種種歷練後，早已堅強不似外表般柔弱，對奔四她自有一番見解，這些見解對20、30歲的女孩來說，很值得提前了解，等時候到了，相信每個女孩都能如艾莉絲般，自信迎接40歲生日的到來。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

人生順著走，等起風，就是最好的計畫

經歷20歲、30歲，40歲的艾莉絲對三個階段各有不同的看法：

20歲的時候我們不斷想要找自己，了解自己是誰，想多看看這個世界；30歲的時候我們開始思考要不要結婚、生小孩，工作是否該定下來了，這10年不能開玩笑，必須認真去思考每一個決定；40歲大概是人生最辛苦的10年，我們開始有很多責任，上有老下有小，工作也到了一定程度必須扛起更多，所以這時我反而覺得很多事不要強求，不然你到了50歲，只會精疲力盡。

50歲其實是人生的第二個新開始，那個時候小孩長大離開家，與老公的感情也細水長流、重點又放回到自己身上，「我想要在50歲的時候再次挑戰人生、也想當一個漂亮的成熟女人，這必須從40歲就開始準備。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

奔四最大的改變：不要想著去改變別人

 「30歲有體力、精力，你可以去衝去闖，去改變你想要改變的，但40歲了，該服輸的就要服輸。」另外也要學著隨遇而安，「以前我什麼都先要計畫好才出門旅行，第一站去哪裡、下一站又是哪裡。不喜歡預期外的事件，討厭突發狀況。」一趟旅行結束不僅身體累，心也很累，「我花了很長的時間，學習如何隨遇而安，跨越內心的恐懼，不再嘗試控制，漸漸感受到"走到哪就玩到哪其實真的很好玩"。沿途都有驚喜（無論好的或壞的）、意料之外的收穫，而且不會因為計畫產生變化而變得不安。」人生， 順著走，等起風，就是最好的計畫。

 所以我想勉勵所有40歲包含我自己的大女孩們，這時要懂得柔軟面對人生，這樣到了50歲才有精力、再次做回自己。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 40歲前一定要學會「自癒的能力」

「年輕的時候心情不好、低潮會想找好姊妹聊聊。」但過了四十，你會發現身邊的朋友也都在面臨人生最辛苦的階段，大家都在忙、未必有時間分給你，「所以40歲前，女孩們一定要學會自癒的能力，懂得照顧自己、讓自己從低潮中走出。」像現在如果很累、不開心，艾莉絲會直接跟先生說“我需要15分鐘的獨處，可以幫我照顧一下孩子嗎？”「對！我現在連需要多少療癒的時間都知道，然後我會安靜下來，點一款喜歡的香氛精油，開始問自己：現在難過的點是什麼？是因為說了什麼話、做了什麼決定嗎？」「腦袋裡會有個聲音那就像是我自己最好的朋友，她會知道怎麼安慰」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如果是小事情，不開心的情緒隔天就會緩解，但如果過幾天還是很低落，艾莉絲也建議大家可以尋求協助，譬如她有信仰，她就會去教會找教友一起禱告，或者和專業的心理諮商師聊聊也不錯，千萬別自己一個人鑽牛角尖下去，那只會困在死胡同中，找不到出口。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最完美的婚姻是「三觀契合」

和老公英老大婚姻幸福美滿，問艾莉絲什麼樣的男人可以嫁？「一定要確定兩人的三觀（人生觀、價值觀、世界觀）是契合的。」不管個性再好或男生條件再優，三觀不契合就是走不長遠，「因為結婚是要找一個人生的伴侶，當有一天孩子離家之後，是你們兩個要互相陪伴、走一輩子。」如果沒辦法三觀契合，艾莉絲說：「那就好好談戀愛就好。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

先照顧好自己，才有餘力去照顧別人。

最後回到女人本身，艾莉絲的臉書上曾分享過一段女孩都該收入心中的金句：「女人啊，記得要先照顧好自己，才有餘力去照顧別人。要對自己好一點，才能對別人微笑多一點。不要忘記自己的價值，不要讓別人的過錯來懲罰自己，不要忘了上帝創造了獨一無二的妳。請珍愛自己，保持喜樂的心，因為她將是一輩子跟妳在一起的人。」

當妳不再用別人的眼光來審視自己，而是認真活出自己喜悅的方式，便自然會產生一股自信美。老話一句，連自己都嫌自己了，還會有誰欣賞妳呢。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

「人生的價值，真的只有上班賺錢而已嗎？」改變一生的棄業旅程

小S徐熙娣：為什麼人生一定要充實，現在的我，就是想耍廢

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 艾莉絲, 人生觀, 40歲, 人生, 金句
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