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陸劇《三十而已》扎心金句：「生活的本質就是千難以後有萬難」

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▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

▲陸劇《三十而已》內容道盡了女性面臨抉擇的心聲。（圖／翻攝自《三十而已》官方微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

人家都說30歲是一個檻，走在面臨抉擇的十字路口，日前熱播的陸劇《三十而已》，由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，描述三位女性在30歲遇到的壓力與難關，舉凡家庭育兒、職場鬥爭、感情維持等等，許多人都能在劇中人物中找到共鳴，裡面說的台詞更是值得深思筆記。

1.長大是一個重要標誌，就是把好聽的話說給外人聽，那些傷人難聽的，或者沉默不語的，都是說給最親近的人。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

2.最先感知30將至的，也許不是我們的身體，也不是精神。比起情感的不安，物質的困頓才時時刻刻勒著你的脖子，沒有了20歲的灑脫肆意，沒有過40歲的雲淡風輕，30歲想要的是更好的生活

3.那些小說裡不都寫嗎？女人到了30歲之後，就會變得經濟獨立、人格獨立、會打扮、有情趣，想想都覺得特別美好。所以小說前面都會加一句：如有雷同，純屬虛構。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

4.等我們40歲的時候，現在眼前的一切不過30而已。

5.不是所有努力都會成功的，很多事情都會事與願違。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

6.什麼難纏的客人、無理的要求，對我來說都不是難事，是幸事。我站破腳說破嘴，賣出去的每一條絲巾、每一雙鞋，都是實打實的回血劑。

7.生活的本質就是千難以後有萬難。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

8.其實有的人討厭權利和潛規則，但當自己成為受益人的時候，又經不起誘惑。

9.其實夫妻之間，八成都是平淡的日子，只有兩成是大起大落，這兩成要是走好了，就能抵銷八成的
不如意，要是走不好，感情真的很難挽回了。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

10.都說婚姻是避風港，都想避風，那誰來當港。

11.那天你說，這日子越過越悶沒意思，其實變黯淡的不是婚姻，是人。就是這些雞零狗碎，才讓日子變得越來越沒意思。

▲▼陸劇三十而已金句。（圖／翻攝自三十而已微博）

12.寧可相信世上有鬼，也別信老闆催生的嘴，招聘鄙視鏈，鍊條最低端就是三十加已婚未育。最好已經二胎在手，三十加未婚未育算是潛力股，原來青春真是種紅利啊！

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關鍵字：

三十而已, 金句
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