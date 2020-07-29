妝・開箱／NARS必收「奶油玫瑰粉」　國際唇膏日搶最划算！

記者李薇／台北報導、攝影

NARS在7月25日至29日慶祝國際唇膏日活動，至專櫃購買2支「NARS 絕對經典唇膏」，即贈激情好禮，同時也推薦5款超級熱門的絕對經典唇膏，金屬的外盒不但摸起來非常有質感，5款顏色質地更是如同乳霜一樣絲滑柔潤，塗抹起來絕對可以成為全場的焦點，一定要買起來收藏。

#TOLEDE 玫瑰豆沙色

帶有一點奶油顏色質感的玫瑰色調，擦起來就是溫柔小姊姊的顏色，可以展現出清新婉約的色澤，同時又不會有攻擊感，相當適合約會的時候來擦，也是必買色調。

#INTRIGUE 石榴玫瑰紅

帶有一點點珊瑚調的玫瑰紅色，雖然紅，但卻不會給人強勢的氣場，帶有溫潤的質感，可以展現出明亮顯白的好氣色。

#INAPPROPRIATE 寶石櫻桃紅

桃紅色感的櫻桃紅，可以呈現出寶石風格的閃亮感，是韓系女孩最愛的色選，擦起來絕對一秒成為時尚焦點。

#IMMORTAL RED 絲絨酒紅色

些微有點暗紅色調的絲絨酒紅色，霧面飽和的質地，絕對是紅毯女星必備的氣勢色，只要擦上它立刻就有女星架勢。

#OPULENT RED 酒釀櫻桃紅色

酒紅的色調帶有一點紫，可以修飾臉部肌膚的蠟黃，重現霸氣女王的氣場，而且不管是薄擦還是厚塗都好看的一支。

不只是NARS推出國際唇膏日活動，植村秀也祭出優惠，只要在當天至全台灣專櫃，購買唇膏色號含「7、2、9」即送迷你版唇膏BG954，含官網限量1000支，送完為止。

資生堂也祭出優惠，只要在7月29日至7月31日購買心機彩妝唇膏任一支，就送玩色寶石造型彩妝蛋一組。

肌膚之鑰也於7/29國際唇膏日，購買任一唇膏（不含潤唇膏），享訂製唇膏迷你版精選色2g乙支，每人限領乙次，數量有限，贈完為止。