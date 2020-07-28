中一個就危險了！4大「渣男前兆」開始需要隱私、無意間數落妳

▲4個「渣男前兆」務必筆記，出現其中任何一個都很危險。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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試著思考一下，身邊的渣男是從什麼時候開始變渣的呢？其實並非所有男生一開始就是渣，他們也曾是個暖心體貼的男友，只是因為某些行徑逐漸偏差而一去不回頭，以下4個「渣男前兆」務必筆記，出現其中任何一個都很危險。

1. 開始需要個人隱私

雖然保留隱私是每個人的自由，但是實在有太多案例證明男方有「第二台手機」絕不是好事，再者若是強調隱私不讓女方看手機，簡直是此地無銀三百兩，這樣大的轉變是女生需要提高敏銳的，很有可能是變成渣男的前兆。

2. 忙到沒時間回訊息

如果男生經常愛理不理、愛回不回，請別以為他們真的那麼忙，因為即便是工作再忙的人，也不會連一分鐘回訊息的時間都沒有，這只能說明他們的心思不在感情中，故意把工作當做是擋箭牌。

3. 無意間數落對方

熱戀期時，對方的所有缺點都是優點，在雙方眼裡完全不會有嫌棄的意味，不過到了後期，甚至連一點點優點都看不見，話語間無意透露出數落對方的意思，這就代表男友的心有所動搖，當然，若是稱讚別的女生而忽視女友，很明顯就是包容性降低，心中所想的已經不是妳了。

4. 不再提「我們」

「我們不再是我們」，擁有這樣的心態其實就距離分手不遠了，倘若聽到對方提起「我們」的頻率降低許多，就代表雙方的區隔漸漸加大，不再認為彼此相互需要，而是可有可無的人選。又或是很少聽到另一半主動談起對將來的打算，就意味著他的藍圖不會有你。

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