蘭蔻「極光水」大容量6000元→3199元！最強「磨皮神器」　一抹掃光瑕疵

記者李薇／綜合報導

每個女孩都希望擁有透亮感的肌膚，不只是白，亮更是近年美妝保養重要的趨勢之一，蘭蔻在2020年推出的「超極光活粹晶露」，又被稱為「極光水」，號稱更勝一般水狀精華，塗抹在臉部肌膚，像是打了Spotlight一樣，看起來又亮又白皙，完美掃掉所有瑕疵，甚至被稱為是「磨皮神器」，購物網站「Her和她」推出250ml原價6,000元，特價3,199的超狂優惠，限量30瓶，想當發光的仙女，一定要手刀搶。

▲蘭蔻超極光活粹晶露，250ml，原價6000元、特價3199元，點我購買。



「超極光活粹晶露」歷經102次修正、更改配方，最後才以97%激光酵素複合精華加上3%植萃精油，確立了全新成分，可以幫助肌膚重現透亮肌膚，連毛孔都看起來更加細緻，今年2月上市前就已經造成轟動，大陸帶貨王美妝博主李佳琦直播5分鐘，就吸引15,000名網友下單，相當驚人。

延續品牌經典的酵素科學，從法國山毛櫸芽萃取中，還發現其高度能量分子，裡面蘊含多酚、胺基酸、醣類等成分，結合出97%激光酵素複合精華，可以提升膚色均勻度、重現白皙透亮，看起來更加澄淨、透明感。

▲人人都希望有發光、亮白的肌膚。（圖／Pixabay）



不只是激光酵素複合精華，3%植萃精油更是由大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花籽油組成，可以讓水相成分更加親膚，能夠快速吸收進臉部肌膚，同時達到滋養潤澤的效果，讓精華水成分能帶給肌膚更強的效果。

除了成分相當厲害，裡面還有山毛櫸造型的「極光仙女棒」，每次使用前只需先上下搖晃「極光水」瓶身，水相與油相配方即可因著仙女棒高速融合，並產生無數顆「新鮮現打」超微細的亮膚泡泡，輕輕塗抹於臉部肌膚，能一整天散發細緻亮澤。

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