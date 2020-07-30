fb ig video ETtoday search mobile

蘭蔻「極光水」大容量6000元→3199元！最強「磨皮神器」　一抹掃光瑕疵

>

記者李薇／綜合報導

每個女孩都希望擁有透亮感的肌膚，不只是白，亮更是近年美妝保養重要的趨勢之一，蘭蔻在2020年推出的「超極光活粹晶露」，又被稱為「極光水」，號稱更勝一般水狀精華，塗抹在臉部肌膚，像是打了Spotlight一樣，看起來又亮又白皙，完美掃掉所有瑕疵，甚至被稱為是「磨皮神器」，購物網站「Her和她」推出250ml原價6,000元，特價3,199的超狂優惠，限量30瓶，想當發光的仙女，一定要手刀搶。

▲Her蘭蔻極光水。（圖／Her）

▲蘭蔻超極光活粹晶露，250ml，原價6000元、特價3199元，點我購買。

「超極光活粹晶露」歷經102次修正、更改配方，最後才以97%激光酵素複合精華加上3%植萃精油，確立了全新成分，可以幫助肌膚重現透亮肌膚，連毛孔都看起來更加細緻，今年2月上市前就已經造成轟動，大陸帶貨王美妝博主李佳琦直播5分鐘，就吸引15,000名網友下單，相當驚人。

延續品牌經典的酵素科學，從法國山毛櫸芽萃取中，還發現其高度能量分子，裡面蘊含多酚、胺基酸、醣類等成分，結合出97%激光酵素複合精華，可以提升膚色均勻度、重現白皙透亮，看起來更加澄淨、透明感。

▲Her和她 蘭蔻極光水。（圖／Pixabay）

▲人人都希望有發光、亮白的肌膚。（圖／Pixabay）

不只是激光酵素複合精華，3%植萃精油更是由大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花籽油組成，可以讓水相成分更加親膚，能夠快速吸收進臉部肌膚，同時達到滋養潤澤的效果，讓精華水成分能帶給肌膚更強的效果。

除了成分相當厲害，裡面還有山毛櫸造型的「極光仙女棒」，每次使用前只需先上下搖晃「極光水」瓶身，水相與油相配方即可因著仙女棒高速融合，並產生無數顆「新鮮現打」超微細的亮膚泡泡，輕輕塗抹於臉部肌膚，能一整天散發細緻亮澤。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her蘭蔻極光水。（圖／Her）

▲蘭蔻超極光活粹晶露，250ml，原價6000元、特價3199元，點我購買

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

蘭蔻, Lancome, 極光水, 磨皮神器, 超極光活粹晶露, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

Ella吃「白米飯」快速瘦下3公斤　靠不減醣飲食法維持好體態 每天早起10分鐘！7種方法「舒緩焦慮」，讓你一天比一天更好 日韓女生超愛「Beige Tone髮色」　仙女般的米金色調，Apink、Twice都染了 朴寶劍《青春記錄》30秒預告公開！完美駕馭打工仔、黑道硬漢　簡直帥瘋 宏匯廣場76家美食攻略！米其林泰式首進新北、400坪田倉超市太好買 精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄 氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面