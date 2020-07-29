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GUCCI首推不分男女「跨性別」系列　經典「賈姬包」也復刻納入

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記者王則絲／台北報導

在GUCCI最新的「Epilogue終曲」線上直播大秀上，創意總監Alessandro Michele不僅讓設計師團隊親自演繹自己製作服裝，延續了讓幕後貢獻被看見的理念，也許有些人也有發現，本季特別為男模們也畫上了彩妝、擦上了指甲油，企圖模糊性別的二分法。近期GUCCI則首次增設了男、女裝以外的「MX」類別，專門展示「不特定性別」的單品，且未來每一季都將推出更多跨性別單品，令人相當期待。

▲GUCCI增設ＭＸ部門。（圖／品牌提供）

▲「Epilogue終曲」線上秀中畫上彩妝的男模特兒。（圖／品牌提供）

大部分的品牌一直以來都遵循著男裝、女裝，這種斬釘截鐵的二分法，而創意總監Alessandro Michele則特別強調性別是具有「流動性」的，從過去的作品也能看見他遊走性別之間的設計，在男、女裝中經常出現相同元素，這次特別增設了一個「MX」非二元性別部門，讓Alessandro Michele將來有更廣、更不受限的發揮空間，也讓消費者有更多元化的服裝選擇。

▲GUCCI增設ＭＸ部門。（圖／品牌提供）

為慶祝MX系列成立，GUCCI特別邀請攝影師 Angelo Pennetta拍攝一系列中性模特兒，並讓模特兒們背著品牌代表性的中性包款「Jackie 1961賈姬包」，Alessandro Michele認為經典的賈姬包在每個人身上都能呈現有趣的姿態，並在本季加以復刻推出，正式納入MX系列，還有其他閃亮的金屬色單品、復古喇叭褲或是70年代的花邊蕾絲等單品，也一併能在MX類別中找到。

▲GUCCI增設ＭＸ部門。（圖／品牌提供）

▲中性模特兒演繹賈姬包。（圖／翻攝自Hypebeast）

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關鍵字：

GUCCI, MX, 非二元性別部門, 跨性別, Alessandro Michele
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