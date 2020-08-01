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痘印總是遮不乾淨？5個關鍵，化妝太大力常常是元兇

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記者李薇／綜合報導

很多人都有痘痘肌膚的問題，除了從保養根本調理起，在化妝上更是有許多需要注意的關鍵，才能將痘痘遮乾淨，像是很多人就會出現過度用力的狀況，就是很常見的誤區，究竟還有哪些需要注意的地方呢？快來看看以下的盤點吧！

1.全臉使用高遮瑕的粉底液

很多人對於痘痘這塊，就會覺得全臉使用高遮瑕的粉底液就可以解決，但這樣其實會讓妝感看起來更加厚重，所以針對局部的痘痘問題，其實應該使用遮瑕膏來遮蓋，有耐心地處理，妝容才會看起來輕透。

▲粉底,彩妝,植村秀,giorgio armani,海洋拉娜,clio,laura mercier,。（圖／pixabay）

▲有痘印上妝通常也要特別去遮瑕。（圖／pixabay）

2.使用比膚色暗一點的遮瑕膏

在使用遮瑕膏的時候，因為通常痘痘或是痘印有可能是凸起來的狀況，這時就不適宜使用過白的遮瑕膏，不但會遮不住，還會更加明顯，建議使用比膚色深一點點的遮瑕膏，才能快速的把痘痘遮乾淨。

3.使用工具太過大力

不管是使用遮瑕刷還是海綿蛋上妝，很多人常見的誤區就是使用過量的力氣蓋痘印，其實手法是越輕越好，這樣才可以讓遮瑕停留在臉上，同時又可以讓妝感更加自然、看起來就像是完美的肌膚一樣。

4.先用校色產品更省力

針對有痘痘的肌膚，通常痘疤都是偏紅、暗紅色，建議可以使用綠色的遮瑕膏或是妝前打底，薄薄的在肌膚塗抹一層，先暫時幫助痘疤校正顏色，讓它變為接近膚色的狀態，再使用遮瑕膏會比較好蓋住。

5.遮瑕要用對方法

在沾取遮瑕膏之後，應該先把最多的地方壓在痘痘最紅的地方，然後遮蓋的部分要比痘痘大，再把旁邊暈開，融入在肌膚的底妝裡面，看起來會更加自然。

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▲粉底,彩妝,植村秀,giorgio armani,海洋拉娜,clio,laura mercier,。（圖／pixabay）

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粉底, 彩妝, 植村秀, giorgio armani, 海洋拉娜, clio, laura mercier
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