BALENCIAGA涉抄襲！「機車照」神似越南藝術家　已關留言滅火

▲巴黎世家PO文惹議(右圖),「機車照」疑似抄襲德國籍越南藝術家Tra My Nguyen作品(左圖)。(圖/翻攝自tra.my1、巴黎世家IG)

記者鮑璿安/台北報導

BALENCIAGA(巴黎世家)以怪誕風格走紅,日前品牌在官方IG上PO出一則貼文,照片中的機車鋪滿了五顏六色服飾相當吸睛,看似是神來一筆的創意,不過卻隨即被網友發現,該畫面疑似抄襲德國籍越南藝術家Tra My Nguyen作品,甚至引來56萬粉絲部落客Bryanboy回應:「偷竊創意真的很可怕。」

在 Instagram 查看這則貼文 Balenciaga(@balenciaga)分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 上午 6:09 張貼

▲巴黎世家在6天前PO出蓋滿衣物的機車照 。

據了解,Tra My Nguyen是來自越南的藝術家,她透露巴黎世家曾經派工作人員來到她就讀的大學參訪並且收集資料,其中一張就是在機車上鋪滿衣物的作品。但Tra My Nguyen原作是希望透過解構詮釋越南新興街頭風格,拼貼防紫外線衣物也是暗喻媽媽在越南賣車謀生,為了移民德國的辛勞工作歷程,更代表Tra My Nguyen的越南家鄉文化,都是絕無僅有的構想。

▲Tra My Nguyen認為自身靈感的表達不能成為獲利的時尚工具 。(圖/翻攝自tra.my1IG)

Tra My Nguyen進一步表示,巴黎世家取得作品後無回應,卻在事後看見極其雷同的作品被張貼在官方IG上,這讓她相當氣憤,認為自身靈感的表達不能成為獲利的時尚工具。事發短短6天就湧入大批粉絲為Tra My Nguyen打抱不平,擁有56萬粉絲的知名部落客Bryanboy也留言:「偷竊學生的創意真的很可怕。」為了熄滅眾怒,目前巴黎世家已關閉該貼文留言,隨後回應靈感是來自街頭小販並非越南藝術家,並在限時動態發出多組同樣是車子上掛滿衣物的照片,撇清抄襲一說。

▲巴黎世家指出靈感是源自街頭的小販,撇清抄襲一說 。(圖/翻攝自巴黎世家IG)