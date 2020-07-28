3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

▲新北最大百貨宏匯廣場，將在7／31對外公開試營運，表示95％的櫃位都會在那時到位。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導



位於新莊副都心、廣達3.1萬坪的宏匯廣場，即將在7／31正式對外試營運，共有310個廠商品牌進駐，還有攀岩場、VR主題、電影院等超過4千坪娛樂場所，不僅強調物販，還打出全齡娛樂，強化全客層的購物體驗，預計日後將囊括新北等地超過百萬住宅人口的潛在市場。

▲新北市新莊「宏匯廣場」將於31日同步啟用「VR ZONE NEW TAIPEI」。（圖／宏匯廣場提供）



宏匯廣場單一樓層就有2千坪，且具有多達5層樓的室內停車場，提供破千個車位，52間餐飲、超市，百貨物販佔比為50%、餐飲佔比25%、娛樂佔比為25%，為台灣百貨最大的室內娛樂規模。



其它特色包括一樓廊道採用半開方式設計，86公尺長的廊道有咖啡廳，也能舉辦文創市集，且連結到旁邊的2000坪的新北願景公園，串連室內外的空間。





而業界首創備有室內運動場館，館內4～5樓為挑高9公尺的攀岩場地，並有超過千坪的Zepp演唱會場地，光搖滾區最多就能容納2千人；美麗新影城進駐8～12樓，包含4個皇家影廳與8個一般影廳，共12廳的戲院。

宏匯廣場表示，7月底試營運正好可趕上「振興三倍券」熱潮，屆時也將推出針對振興三倍券的促銷方案，絕對會符合新北市政府提出的「疊上去的加碼」要求。