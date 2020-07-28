香奈兒最賣抗老「3.5DA系列」推首款晚霜　讓肌膚停在最佳狀態

▲香奈兒最賣抗老保養「3.5-DA 醇萃緊緻彈力系列」首度推出晚霜。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

主打緊緻拉提、抗老修護的「3.5-DA 醇萃緊緻彈力系列」是香奈兒保養的經典代表，更是近來人氣居高不下的抗老保養。為了幫助肌膚加強夜間修護，將於8月底推出系列首款晚霜，添加高抗氧化成分。

▲CHANEL 3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，50ml，NT$5,510。 （圖／品牌提供）



肌膚代謝在夜晚會達到高峰，活躍度是白天的數倍，肌膚也會於睡眠時進行自我修復，這也是為何夜間保養很重要。但現代人生活過於忙碌、緊湊，加上污染、氣溫溫變化等外界因子和壓力等內部因子干擾下，肌膚的自然循環被破壞，進而使夜間修復效率降低，讓老化跡象加速現形。

為了幫助肌膚加強、穩定夜間修護，香奈兒「3.5-DA 醇萃緊緻彈力系列」推出首款晚霜「3.5-DA醇萃拉提微導晚霜」，採用94%天然成分，除了蘊含3.5-DA系列經典成分－草本紫花苜蓿萃取，更添加富含茶氨酸與多酚的高抗氧化成分「白毫銀針」白茶和海洋原生多糖，可舒緩肌膚過勞並幫助基底修復，重拾夜間修復能力。

▲雖然是豐潤晚霜，但柔滑質地一抹好吸收，吸收後清爽舒適、沒有黏膩油厚感。



3.5-DA醇萃拉提微導晚霜更添加荷荷芭精油、乳油木果油及高分子玻尿酸與甘油等滋養成分，柔軟潤滑的乳霜質地，豐潤但吸收快速，使用後清爽不黏膩，滋養卻不厚重。

▲赫蓮娜 白繃帶修護乳霜，50ml，NT$12,000。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



頂級保養品牌HR赫蓮娜最經典的明星商品「黑、白繃帶」乳霜，是擁有極好的修護抗老乳霜，其中「白繃帶」更是首款專為敏感肌打造的抗老乳霜，今年8月更推出添加新成分、修護效果更提升的升級版白繃帶。

白繃帶修護乳霜內含擁有絕佳修護、抗老效果的20%濃度獨家專利成份「普拉斯鍊」，搭配積雪草、可滋養保濕肌膚的甜杏仁油，此次升級更加入新成分「維他命B5」，能幫助抵抗外在環境傷害、穩定膚況，讓舒緩抗敏效果更提升，從肌底開始肌膚屏障。

▲肌膚之鑰 塑妍逆齡彈潤乳霜，50ml，NT$11,800。 （圖／品牌提供）



肌膚之鑰頂級保養「塑妍逆齡系列」也將於今年8月推出新成員「塑妍逆齡彈潤乳霜」，運用獨家專利科技打造「彈潤豐盈配方」，添加西洋菜及魚腥草萃取精華，可幫助修護肌膚彈性，強化肌底，改善臉部輪廓和肌膚紋理，讓肌膚回復澎、彈、潤。

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