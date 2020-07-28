木村光希祭出美臀曬CELINE包　與Lisa狠撞，就連手臂也同款細！

記者王則絲／台北報導

木村家姐妹自出道以來時尚品牌邀約不斷，經常躍上媒體版面，雖然兩人常被批評妝容太顯老，但依然擁有極高的關注度與粉絲們。近日木村光希貼出一組由姐姐木村心美掌鏡的美照圖集，木村光希在藍天下大曬CELINE經典半月包，仰角視線將翹臀盡收眼底，且這顆包正是韓星Lisa的同款愛包，兩人同樣側身演繹的畫面擺在一起，令人不禁驚呼：「手臂也太細！」

▲木村光希曬CELINE花紋半月包。（圖／翻攝自IG@koki，以下同）



木村光希身穿非常簡單的白色小背心，搭配深藍色牛仔褲，站在天空下擺拍，由姐姐心美掌鏡，由下往上以仰角的方式拍攝，不只能讓天空佔滿整個背景，也順勢展現了木村光希的翹臀，雖然她身材是屬於十分纖瘦的類型，卻還是凹凸有致。

肩上的CELINE經典印花半月包AVA BAG則是整組照片的亮點，木村光希不惜與當紅韓流偶像Lisa撞包，也要一連狂發五張！

這款CELINE的AVA BAG凱旋門經典花紋半月包，可說是被Lisa給一舉背紅，Lisa私下收藏不少CELINE的包款，但是就屬這顆半月包的出鏡率最高，就連品牌本身也看上了Lisa超強的帶貨能力，在今年更直接邀請Lisa拍攝形象畫報，晉升CELINE代言人。

木村光希與Lisa都是屬於高挑、纖細的身材類型，兩人一同側身演繹，背起半月包後剛好落在腋下的位置，也讓人不禁注意到，這兩個人不只是背同款包，就連手臂也是同款細！

▲這款CELINE半月包為Lisa的愛包之一。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

由於疫情期間木村光希在社群上的貼文照片幾乎都是由姐姐木村心美所拍攝的，許多網友都表示：「姐姐根本專業攝影師。」不只有這次的曬包美照，木村光希近期的香奈兒風穿搭照、妝容示範照以及穿著COACH的綠色洋裝美照，通通都是由木村心美掌鏡，且作品都特別受粉絲喜愛。

▲姐姐木村心美掌鏡的美照。（圖／翻攝自IG@koki）

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