一半女生都搞錯！氣墊粉餅要「 啪出聲」，妝感才能輕薄持久

▲使用氣墊粉餅有秘訣。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女生總抱怨氣墊粉餅太乾、太厚，為什麼總是很難達到完美效果？要知道氣墊粉餅是懶人專用，論到持久力和細緻度，當然不及粉底液。但只要搞懂氣墊粉餅的真正用法，就能發揮它的最大值。

三根手指受力面積大

許多人會捏著氣墊粉撲， 局部輕壓上妝，又或是兩個手指頂著粉撲都是錯誤用法，正確方式要用三根手指，增加氣墊與臉部肌膚的受力面積。

粉撲沾完在蓋子上揉一下

有沒有發現每次使用氣墊粉餅上妝，臉上都有著氣孔的痕跡，建議上妝前先將粉撲上的粉底在蓋子上揉一下，使粉撲上均勻沾取粉底，接著再上妝才能均勻。

粉撲用力拍打上妝

氣墊粉餅上妝千萬別用抹的，正確手法應該是用輕拍，而用要快速拍打，最好聽到啪啪啪聲音，這樣就能製造出薄透且有光澤的妝容。

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