好煩惱，到底該不該融入另一半的生活圈？翻張牌告訴妳

有的人希望可以跟伴侶的親朋好友相處自在舒適，有的人喜歡相處上適當的距離，保有自己的空間，但還是會面臨到需要許對方親朋好友相處的時候，如何讓妳可以找到一個最舒服的相處方式呢？

選好了嗎？我們來看看妳選到哪張牌！

1.聖杯二

喜歡兩人獨處世界

妳不喜歡太複雜的人際關係，認為感情就是兩個人自己的事，但偶爾也會面臨到需要與對方朋友或家人聚會的時候，妳其實不用每場聚會都參與，而是以妳自己的狀況為主，每當在聚會的場合時，妳屬於心裡會去在意到每個人心情的個性，因此每場聚會都出席的話，其實會讓自己身心疲憊。

妳的伴侶也不會勉強妳非得要跟他的家人多麽融入，而是希望妳可以找出屬於自己舒適的相處方式，那麼雙方就有一個尊重的態度來經營關係，他更重視的是與妳相處上的融合感，因為畢竟妳們自己倆才是需要長久相處的對象，而非彼此的家人，選到聖杯二是喜歡與伴侶和諧溝通的牌卡，只要說出心裡話，妳們的關係都是很親密的。

2.聖杯十

把對方家人朋友也當自己人

聖杯十是一張家庭和樂，大家相聚熱鬧的牌卡，當妳選到這張牌時代表著伴侶、或是妳自己都常一起出席親朋友好友的聚會，但不代表需要跟對方的家人親密到什麼程度，而是享受聚在一起，與親人間互相聯絡感情的氛圍，妳也同樣重視伴侶有沒有參與妳這邊親朋好友的聚會，因此在這部分是很互相的。

這張牌也在說明妳已經跟對方的家人夠融入了，或是以目前的現狀，覺得找出了舒服的相處方式，有時妳像是一個陪伴的角色，陪伴自己的伴侶和她的家人之間聯絡感情，都還算愉快，聖杯十重視的是一種和諧感，而非獨處的空間，人與人之間待人處事的重要性，妳通常都會放在心裡。

3.隱者

觀念不同很需要調整

妳常覺得自己與對方家人朋友的個性太不相同，很多觀念都無法溝通，因此非得要相處時，妳寧願在這堆人群中變成隱形人，或默默的做自己的事，不要變成焦點最好，但也因為太多價值觀和相處模式不和，妳似乎放棄了要融入對方生活圈的想法。

妳是一個太願意付出，什麼事都做好好的人，但對方的某些家人卻認為這是妳應該的或覺得還不足夠，也因此就更不喜歡對方把觀念套到妳的身上，確實選到隱者牌，妳並不用去融入對方家人，彼此要改變是太困難的，但妳可以做的是在需要相處的短暫當下，表現的隨和一些，或暫時的去除掉自己的一些主見，那麼就可以在大部分的時候相安無事。

4.錢幣十

各懷鬼胎，自己要多留意

妳伴侶的家人或朋友，在這之中有的人屬於利益型往來的性格，可能有好處時會特別有好，沒好處時就感覺冷淡，妳心裡都清楚，只是要不要說出來，有時一起參與伴侶那邊的聚會，在心態上是為了要保護他，免受一些莫名的邀約，而去到那場聚會。

因此妳融入的方式並不用著重在交心，而是觀察為佳，去看看每個人的演出有時也蠻有趣的，用這樣的心情妳會放鬆一些，別太過認真去看待他們行為上的展現，反而會相處愉快許多，那麼妳的伴侶壓力也會稍微降低，不用分心的也要處理妳的情緒。

5.皇帝

懂得多微笑一切就順利

選到這張牌代表妳自己或對方的家人，其中一方較不懂得幽默，容易用太嚴肅的心情看待事情，因此是否要跟對方的家人融入相處，妳內心是很忐忑的，其實妳只是需要多點微笑，一切就會好多了，可別在長輩都很嚴肅時，妳也板著一張臉，那也可能會影響到與伴侶相處的狀態。

如果對方家庭較不苟言笑，妳可以成為一個潤滑劑，製造多點互動；而換一個角度，如果妳是較嚴肅的那方，那麼可以先從小細節開始做起，例如親切一點的問候⋯⋯等等，重點是關於自己的主動性，取決於妳接下來與對方人際圈如何相處，當妳願意開始，之後就會愈來愈簡單。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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