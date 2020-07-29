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《玩具總動員》躍上火紅「旅行小包」　三眼怪、抱抱龍可愛到犯規！

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記者王則絲／台北報導

台灣服裝品牌兼選貨店Plain-me是許多文青的心頭好店家，先前曾因推出實用又可愛的「PM旅行小包」而大受網友推崇，潮人們幾乎都人手一個。正逢《玩具總動員》25週年，Plain-me也搶搭熱潮推出了全新的「玩具總動員聯名系列」！讓三眼怪、巴斯光年、胡迪、熊抱哥⋯⋯躍上大家最愛的「PM小包」，並同步推出零錢包、吊飾以及眾多服裝單品。

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me推出「玩具總動員」特別聯名企劃。（圖／翻攝自Plain-me官網，以下同）

由Plain-me推出的「旅行小包」，顧名思義就是專為旅行所設計的輕便實用小包，寬敞的空間設計還有符合護照、各式票券的暗袋夾層、拉鍊袋，功能性超完善，不只是旅行，日常也好搭配，難怪如此深受年輕的少男少女們喜愛。

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

所以這次的「玩具總動員」特別聯名企劃中，最受矚目的就是換上玩具總動員新裝的「旅行小包」，總共推出了三眼怪、巴斯光年、火腿豬、抱抱龍、胡迪、熊抱哥和彈簧狗七種款式，每一款都依照對應的角色採用撞色設計，上方則是刺繡布章，底部還有安弟的簽名字樣！滿滿的小細節可愛爆棚。

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲玩具總動員系列旅行小包共推出七款樣式，NT＄1,680。

除了旅行小包之外，本次聯名還推出了6款可搭配使用的「小圓零錢包」，可以拿來收納散落的零錢、耳機線或是容易搞丟的飾品，可掛於旅行小包上做搭配，或者是利用內附的掛繩掛在脖子上使用，若是家中有小朋友的話，大人、小孩各背一個搭成親子包，是不是超可愛？

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲大人背旅行小包，小孩背零錢包，畫面超可愛！零錢包NT＄690。

除了迪士尼的角色之外，史努比也是人氣非常高的卡通明星，今年夏天美國丹寧品牌LEVI’S®第三度與Peanuts®家族推出聯名系列，以「運動會」為主題，描繪出史努比賽跑、踢足球、溜滑板⋯⋯等各種運動的可愛樣貌，活力滿滿的氛圍正適合炎炎夏日熱情的陽光。

▲Plain-me 玩具總動員系列。（圖／翻攝自官網）

▲LEVI’S® X Peanuts®夏日聯名系列。（圖／品牌提供）

►LEVI'S X 史努比最新聯名來啦！賽跑、踢足球、溜滑板樣樣來萌度破表

►木村光希祭出美臀曬CELINE包　與Lisa狠撞，就連手臂也同款細！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Plain me, 玩具總動員, Toy Story, 聯名, 旅行小包, PM旅行小包, 親子, 三眼怪
fashion.net

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