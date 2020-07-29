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每天早起10分鐘！7種方法「舒緩焦慮」，讓你一天比一天更好

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▲▼每天早起10分鐘！7種舒緩焦慮方法 。（圖／Unsplash）

▲學會舒緩焦慮，讓你不再被時間追著跑。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

你有沒有這種經驗，每天被生活、工作壓力壓得喘不過氣來，告訴自己要奮發向上，積極一點，但每天依然是被追著跑，焦慮感直線上升，以下9個方法幫助舒緩焦慮，教你一天比一天更好。

▲▼每天早起10分鐘！7種舒緩焦慮方法 。（圖／Unsplash）

閱讀正面的文章

每天早上花10分鐘多讀一些積極且幫助工作效率的文章，現在做不到沒關係，試著一天天吸取養分，你將可以用不同的視角看待世界。

先做重要的事情

每天代辦事項很多，請試著將今天該做的事項寫出來，按照時間管理法則列成清單，逼自己做最重要的事情，當把重點事項完成，就能更有心思處理其他的細小事情。

▲▼每天早起10分鐘！7種舒緩焦慮方法 。（圖／Unsplash）

養成早睡早起的習慣

充足睡眠能夠增加注意力、降低壓力，同時提高創造力，試著每天早睡早起，不要浪費時間滑手機，早起為今天多做準備，絕對是生活的最強動力。

凡事提前10分鐘

成功是留給懂得提前做準備的人，像是提前起床10分鐘，提早10分鐘到公司，不慌不忙並有足夠餘裕，就能讓生活變得井井有條。

▲▼每天早起10分鐘！7種舒緩焦慮方法 。（圖／Unsplash）

工作時專注不分心

掌控有效率的工作時間，將必要的訊息回覆，待辦事項列出後，給自己一段專注時間，這時不要上社群網站、不收信，把手機調成靜音，專注執行創造力工作。

勇敢跨出第一步

會焦慮是因為心裡有事情，擔心無法完成，每天試著面對先前無法直視的恐懼，每天做些勇敢的事情，只要跨出一小步，生活可能就會跟著改變。

▲▼每天早起10分鐘！7種舒緩焦慮方法 。（圖／Unsplash）

培養運動的習慣

當緊張、焦慮時，試著深呼吸，平時應該養成規律的運動習慣，藉由流汗來帶動體內代謝，幫助減輕消沉、焦慮和壓力。

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關鍵字：

舒緩焦慮, 舒緩, 心理, 成功
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