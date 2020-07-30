朴寶劍《青春記錄》30秒預告公開！完美駕馭打工仔、黑道硬漢　簡直帥瘋

在全亞洲都享有超高人氣的韓國演員朴寶劍，前陣子透過經紀公司宣布即將於8/31高唱從軍樂，讓粉絲直呼不捨，而入伍前的最後一部作品《青春記錄》也因此受到各界矚目。日前電視台宣布《青春記錄》確定將在 9 月 7 日首播，同時公開了30秒的男主角視角預告，只見朴寶劍在預告裡不斷變換造型，各種帥氣逼人電翻粉絲，讓人越來越期待戲劇播出！

《青春記錄》是tvN的九月新戲，是《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演，與《愛情的溫度》、《Doctors》河明熙編劇合作之作品。

這齣劇由朴寶劍搭檔《寄生上流》新生代女星朴素丹和邊佑錫主演，講述男女主角夢想成為演員，最後成長為頂級明星，並從中獲得成就感與希望的故事。如此青春勵志的劇情大綱一曝光，也讓網友紛紛表示期待。

朴寶劍在戲裡飾演「司惠俊」一角，為模特兒出身，是個頭腦很好、現實且幹練的角色。雖然身為模特兒相當成功，但之後轉行演員的過程中並不順利，參加許多影劇試鏡都以失敗收場。

近日電視台也公開了以司惠俊為視角的30秒新預告，只見預告裡寶劍不斷變化各種造型，一開始在化妝室準備的畫面，也能看到飾演化妝師「安貞河」的朴素丹正在為他補妝。

朴寶劍之後更帥氣的走上伸展台，霸氣十足的架式看得出來寶劍做了很多功課；只能說由182公分的朴寶劍來飾演模特兒，根本再適合不過了啦！

鎂光燈一打下來，根本名模等級的氣勢瞬間炸開！只能說寶劍以後退伍後，如果在戲劇作品間的空窗期，能這樣偶爾走走伸展台，讓人養眼一下，那真的是所有粉絲的福利啊～

之後快速換上成套西裝，臉上帶有小傷口的朴寶劍，看來硬漢味十足。

但有別以往總是給人陽光溫暖笑容的朴寶劍，預告裡卻露出不少悲傷、憂鬱及嚴肅的眼神，讓人想衝進螢幕裡給他秀秀～

犀利的眼神讓人完全感受到朴寶劍精湛的演技，只能說如果這種演技都還不能通過試鏡，那戲裡的工作人員眼睛都該去檢查一下了啦！（還沒播出就超入戲）

之後無論是穿上打工仔的紅色圍裙，或是休閒帽T，全都不減寶劍的帥氣，短短30秒的預告儼然朴寶劍的變裝秀，讓人目不暇給。

但有別以往總是給人陽光溫暖笑容的朴寶劍，預告裡卻露出不少悲傷、憂鬱及嚴肅的眼神，讓人想衝進螢幕裡給他秀秀～

光是這個無敵的側臉，就值得RE預告RE個一千遍！在播出之前，先送上預告讓大家解解渴～

朴寶劍、朴素丹主演的《青春記錄》定檔將在 9 月 7 日（星期一）晚上 9:00 播出，粉絲一定要死守本放喔！

《青春記錄》朴寶劍30秒預告

文／柯夢波丹 圖／tvN

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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