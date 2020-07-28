「21天霜」CP值超高！必學3種神級用法　竟還能當底妝

▲21天霜受到很多人喜愛。（圖／Pexels、Elizabeth Arden IG）



記者李薇／綜合報導

伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）的「21天霜」是品牌超級經典的好物，尤其是當肌膚缺水、乾燥的時候，它可以幫助封存所有營養成分，更是保濕潤澤的「神級乳霜」之一，不僅如此，喜歡它的粉絲更是開發出3大用法，當面膜、按摩霜都超級好用。「Her和她」推出21天霜優惠活動，75ml、原價1,980元、特價598元，等於下殺3折，相當划算。

1.當作面膜使用

當肌膚的潤澤度不夠的時候，不但上妝不貼妝，肌膚更是乾癢不適，這時就可以利用21天霜當做面膜，薄敷在臉部肌膚10到15分鐘，接著可以選擇洗掉或是以化妝水擦拭，可以發現肌膚變得彈潤又有光澤。

▲▲Elizabeth Arden 雅頓 21天霜 75ml，原價1,980元，特價598元。點我購買。



2.當作按摩霜使用

在保養一陣子過後，很多人都會發現，肌膚似乎無法吸收，這時候就建議使用按摩的方式，幫助臉部吸收，運用21天霜按摩，臉部肌膚不但會變得超級潤澤，更是會散發出細緻的光澤，隔天不上妝，臉部都可以發光。

3.混合粉底液使用

很多人都會有上妝不貼的問題，建議可以使用粉底液混合一點點的乳霜，均勻混合開之後，塗抹上臉部肌膚，這樣不但增強了底妝的保養效果，更是可以讓粉底超級貼膚，打造出宛如素顏的完美肌膚。

▼▼點圖超划算▼▼





▲Elizabeth Arden 雅頓 21天霜 75ml，原價1,980元，特價598元。點我購買。

「Her和她」推出雅頓21天霜，75ml、原價1,980元、特價598元，別以為夏天用不到乳霜類保養，肌膚還是有可能缺水、乾燥，甚至局部脫皮、掉屑，好好養護很重要，才能讓臉蛋自然發光。