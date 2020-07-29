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YSL情人節限定新色「小金條」＋絲絨唇露　性感「泫雅色」太美被搶翻

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▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼小金條更新。（圖／記者張毓容攝）

▲YSL推出小金條、絲絨唇露兩大人氣唇彩的「情人節限定」新色。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

YSL唇彩曾被日本雜誌票選為「約會必勝唇彩」，更是許多美妝控心中最經典的斬男必備配備，而針對即將到來的七夕情人節，YSL特別為「小金條」奢華緞面絲綢唇膏和時尚印記絲絨唇露等兩大人氣熱賣唇彩，推出6款情人節限定新色，從甜美、溫柔優雅到性感色全都有，即將於8月上市，尤其是在韓國紅翻天的「泫雅色」，一定要趁這波搶起來！

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 情人節限量 奢華緞面絲絨唇膏，#31嗲嗲杏桃，NT$1,360；情人節限量 時尚印記絲絨唇露，#39綿綿蜜桃，NT$1,360。 （圖／記者張毓容攝）

YSL以限定新色唇彩為2020情人節打造三種「愛戀訊號」，首先是以粉嫩溫柔系唇色打造的天真爛漫「撒嬌訊號」。

一上市就掀起搶購、熱議風潮的「小金條」奢華緞面絲絨唇膏，推出的限量色「#31嗲嗲杏桃」是乖巧溫柔、甜美惹人愛的杏桃奶茶色；而能打造絲絨霧光妝感卻又輕盈絲滑、不顯唇紋的時尚印記絲絨唇露，限量「#39綿綿蜜桃」則是氣質滿點的溫柔蜜桃色。

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 情人節限量 奢華緞面絲絨唇膏，#27獵愛玫瑰、#30可可誘惑，NT$1,360；情人節限量 時尚印記絲絨唇露，#35獵愛橙癮，NT$1,360。 （圖／記者張毓容攝）

而「勾引訊號」則是有3款熱情、性感的紅色系，包含濃郁復古的玫瑰酒紅色「#27獵愛玫瑰」、一塗瞬間顯白的可可紅棕色「#30可可誘惑」和性感火辣的橙紅色「#35獵愛橙癮」。

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 情人節限量 時尚印記絲絨唇露，#38炙熱橙迷，NT$1,360。 （圖／記者張毓容攝）

「任性訊號」則是因「性感小野馬」泫雅擦上，而在韓國夯翻了的「#38炙熱橙迷」，可甜可豔的胡蘿蔔橙紅色更被稱為「泫雅色」。

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲活動期間內消費滿額且包含一支情人節限定唇彩，即可獲贈訂製刷具。 （圖／品牌提供）

除了6款限量新色，YSL更針對情人節打造期間限定滿額贈活動。於8/1～8/9期間，購買任一YSL「情人節限量新品唇彩」且消費滿NT$3,500，即可獲得「訂製黑色KABUKE刷」；8/10～8/25期間則能獲得包含精緻禮物包裝＋YSL唇情貼紙＋YSL紅色情話本的「獵愛限定禮組」。

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲GA集結兩大經典唇彩推出12款夏季限定新色「盛夏微醺系列」。 （圖／品牌提供）

除了YSL，Giorgio Armani也特別以時裝周後After Party裡的雞尾酒為靈感打造「盛夏微醺系列」，在「國際唇膏日」7/29當日推出12款夏季限定唇彩全新限量色。

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃，NT$1,280。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）

其中「紅管」奢華絲絨訂製唇萃的限定6色裡更添加「4D絲絨霧光球體」，可打造出半霧光妝感，包含偏紅調、偏橘調的#306芒果冰茶、#416夏日火龍果、#417甜橙氣泡酒，桃粉色系#526莓果蘭姆酒、#527櫻桃白蘭地，和紫色調#528微醺藍莓。其中薄擦甜美、厚擦性感的火龍果色#416更是韓國、大陸熱賣第一的人氣色號，一定要搶起來！

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL「小金條」情人節限定新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇露，NT$1,350。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而「小胖瓶」奢華訂製柔霧唇露則是呈現派對中的霓彩光影，全新限量6色中除了人氣主打色#003西瓜冰酒蘇打，更打造2款獨特的「唇彩打亮」色：有精緻白色珠光亮片，能增添高級光澤感的#001冰搖莫西多和添加粉色偏光亮粉，能創造金屬粉嫩豐唇感的#005氣泡馬丁尼，且這2色只在官網獨家販售。

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