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寶格麗七夕限定禮盒美翻　背薰衣草紫包秒變少女

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▲寶格麗七夕限定禮盒有裡到外都精美。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）每年七夕推出的限定配件禮盒總令人期待，近期揭曉3款能輕易擄獲芳心的設計，分別是Serpenti Cabochon粉彩撞色小牛皮肩背包與絲巾套組、薰衣草色金屬水蛇皮包與手環組合，以及Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊，粉嫩色調洋溢甜甜的戀愛氣息，年輕的樣式讓人背著包或戴上項鍊秒變少女。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組包括包款與手環，109,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Cabochon粉彩撞色小牛皮肩背包與絲巾套組，121,900元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Serpenti Cabochon七夕限定配件套組包裝相當精美。

開啟印有品牌Logo與愛心圖案的寶格麗七夕限定粉紫色禮盒，展開的便是一連串驚喜，一組是粉色、薰衣草與淨白瑪瑙色撞色的Serpenti Cabochon小牛皮肩背包，金屬鍊帶飾以4個可拆卸的LOVE字樣吊飾，搭配薰衣草色雪莉巾展露甜美風格；另一薰衣草色金屬水蛇皮迷你肩背包與手環套組，均以水蛇皮製成，包款同樣可變化多種背法，當俏皮的腰包也行。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊，119,500元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗七夕限定款項鍊的禮盒為精緻珠寶盒，上下層皆可收納珠寶。

而寶格麗七夕限定的珠寶則主打Divas’ Dream系列扇形粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊，附上雙層均可收納珠寶的精緻禮盒，設計相當貼心。Dior也搶在七夕前發布Dioramour系列，並於台北信義新天地A9館打造期間限定店，以布滿紅色波卡圓點的服裝、包款、鞋款等可愛作品，作為情人節愛的獻禮。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）


▲Dior七夕情人節主打的Dioramour Lady Dior 紅色波卡圓點刺繡帆布提包，150,000元。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Dior, 七夕
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