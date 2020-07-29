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撞臉章子怡！《三十而已》童瑶爆紅登熱搜　愛用防曬公開

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▲▼童瑶愛用防曬。（圖／翻攝自小紅書、童瑶、童瑶工作室微博）

▲童瑶乍看神似章子怡，近來人氣扶搖直升。（圖／翻攝童瑶、童瑶工作室微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

童瑶在《如懿傳》中飾演高貴妃打開知名度，近來隨著陸劇《三十而已》熱播，她的人氣更扶搖之上，好演技更是登上熱搜。現年34歲的她更開通《小紅書》，和大家分享她夏季愛用防曬品。

有著一張和章子怡極為相似的臉，混和肌膚的童瑶，私下對保養也頗有研究，邁入夏季更要好好做防曬，她分享生活中的藍光、紅光和紫外線無所不在，不防曬老得快，和大家交流幾款愛用防曬。

▲▼童瑶愛用防曬。（圖／翻攝自小紅書、童瑶、童瑶工作室微博）

1.曉姿 防曬乳

本身T字容易出油，很喜歡這款防曬乳，塗起來清爽沒負擔，有足夠的保濕，推開就像乳液，完全不會泛白，是今年夏季的防曬新歡。

▲▼童瑶愛用防曬。（圖／翻攝自小紅書、童瑶、童瑶工作室微博）

2.肌膚之鑰 防曬乳、身體防曬乳

這兩款防曬是出道以來的萬年回購產品，足夠的防曬力，不只是防曬還能養膚，稍微比曉姿的再滋潤一些，唯一的缺點就是價格有點小貴。

▲▼童瑶愛用防曬。（圖／翻攝自小紅書、童瑶、童瑶工作室微博）

3.佳麗寶 ALLIE防曬乳

夏季一定會補貨的單品，今年產品升級添加微珠粒子，在臉上抹開有自然提亮感，可以取代平常用的飾底乳，使用起來肌膚完全沒負擔。

▲▼童瑶愛用防曬。（圖／翻攝自小紅書、童瑶、童瑶工作室微博）

4.ajuste 防曬噴霧

外出拍戲用來補防曬很方便，噴在肌膚上一下子就乾燥，綠色瓶身帶有薄荷味道，擁有防蚊蟲功效，一瓶防曬、防蚊二合一，CP值很高。

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關鍵字：

童瑶, 三十而已, 防曬, 保養
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