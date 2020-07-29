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周杰倫戴「昆凌同款戒」　變魔術也要偷偷放閃

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▲▼昆凌 。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲身為Boucheron新任大使，昆凌出遊搶先戴上將於8月底上市的Quatre Blue戒指。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

昆凌剛成為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）新任品牌大使，立刻戴上將於8月底在台上市的Quatre Blue戒指出遊，老公周杰倫（周董）也愛相隨，日前向網友示範變魔術奇招時，搶在她之前戴上同款戒指，夫妻倆的對戒除了婚戒、到巴黎時裝周看香奈兒（CHANEL）秀同戴Coco Crush戒指外，Boucheron也成為愛的對戒，結婚5年依然甜蜜蜜。

▲▼ 周杰倫 。（圖／公關照）

▲周杰倫變魔術，也戴與老婆昆凌同款的Boucheron Quatre Blue戒指。（圖／翻攝jaychou IG）
 

配合夏季清涼裝扮，昆凌戴上Boucheron搶先戴尚未在台曝光的Quatre Blue戒指過暑假，新戒指除了以經典的玫瑰金、黃K金與鑽石圈構成，新增藍色陶瓷圈，獨特的配色充滿夏日氣息，讓周杰倫也入手一個，搶在老婆之前就戴上變魔術了。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌與周杰倫戴的Boucheron Quatre Blue戒指，208,000元。（圖／Boucheron China官網）

從周杰倫夫婦日常可見兩人對精品的喜好，周杰倫總在第一時間曬最夯的潮鞋，對藝術品與潮流作品也涉獵頗深；昆凌則常分享她的自創服裝品牌穿搭，當中不乏香奈兒包等精品穿插其中，洩露私下也是「小香控」。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲昆凌是「小香控」，常背各式香奈兒包。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲▼ 周杰倫 。（圖／公關照）
▲周杰倫是潮流達人，不錯過熱門的潮鞋。（圖／翻攝jaychou IG）

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關鍵字：

昆凌, 周杰倫, Boucheron, CHANEL, 香奈兒
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