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歐陽娜娜新髮色評價兩極！　駕馭「夢幻淡粉蓬裙」少女感不見了

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▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲20歲歐陽娜娜首次染髮。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

記者鮑璿安／台北報導

20歲女星歐陽娜娜高人氣工作滿檔，近日更一改髮色出席公開活動，為了迎合少女氣息，歐陽娜娜特地換上粉色短洋裝亮相，看似完美的造型，卻因裙裝的蓬蓬袖與寬鬆剪裁出了差錯，讓整體看起來顯胖許多，引發網友毒舌留言：「沒有青春感了。」

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜身穿大陸新晉品牌SHUSHU/TONG 2020春夏粉色短洋裝搭配Roger Vivier 平底鞋 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

歐陽娜娜近日剛滿20歲，也獻出人生首次染髮體驗，一頭淺棕髮色讓粉絲直呼驚喜，此次以全新髮色亮相公開活動，歐陽娜娜換上一身大陸新晉品牌SHUSHU/TONG 2020春夏粉色短洋裝，立體透視的蓬蓬袖效果增添少女活力氣息，並以細肩帶勾勒輪廓，使得鎖骨線條若隱若現。歐陽娜娜更在下身搭配白襪以及Roger Vivier 平底鞋，盡品牌代言人職責帶貨，整體造型顯得十分柔美。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜造型曝光後被批顯胖。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

不過過於浮誇的蓬蓬袖，在視覺效果上讓歐陽娜娜肩膀顯寬許多，並且裙裝無明顯腰身修飾，也讓原本安全牌的造型出了差錯。畫面曝光之後引發網友直言：「不適合，很像睡衣」、「看起來胖好多」、「青春感OUT了。」然而歐陽娜娜仍是在個人IG上一口氣更新多張美照，躺在床上演繹路易威登（Louis Vuitton）2020春夏白色連衣裙，衣著抓皺細節增添仙氣，歐陽娜娜擺拍起來更是駕輕就熟，一舉一動都散發女星氣場，算是成功扳回一城，絲毫不受網友留言影響。

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關鍵字：

歐陽娜娜, SHUSHUTONG, 造型, 女星, Louis Vuitton, 路易威登, ALYX
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