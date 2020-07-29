倩碧小花腮紅攜手 KAKAO FRIENDS　超可愛腮紅台灣開賣！

▲不用再求代購，超萌聯名小花網路首波開賣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

粉絲敲碗超久，討論度爆表的 CLINIQUE 小花腮紅，攜手 KAKAOFRIENDS，打造今年最高討論度的卡通聯名。熟知的小花浮雕這次變身萊恩、屁桃、Neo 藍貓，可愛萌臉，每個都讓人好想收！

在 Instagram 查看這則貼文 Clinique Korea, 크리니크（@cliniquekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 下午 9:51 張貼

▲倩碧 花漾腮紅，共3色，各920元。

倩碧小花其中人氣色號#05奶油粉、#08甜瓜橘和15紫腮紅，和超可愛的AKAO FRIENDS完美結合。無法飛韓國也沒關係，7/31 線上購物網站及 8/7 限定櫃點購入，數量有限，售完為止。

在 Instagram 查看這則貼文 쟈니（@jnnn2）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 下午 6:32 張貼

▲三款熱門色預計一開賣就完售。

粉嫩萊恩獅是最受歡迎的奶油粉，簡單又不失手氣質，屁桃甜瓜橘 甜瓜橘，則是韓國、日本、台灣，都是熱賣第一名的色號，粉嫩珊瑚超級不挑膚色，Neo藍貓羅蘭紫是亞洲黃皮人的好朋友，和黃色為互補色，能中和暗沉和蠟黃感，讓肌膚的透亮感更上一層，顯白又不失氣色。

▲慕斯唇釉化身不倒翁，真的可愛破表。

ETUDE HOUSE聯名萌感破表的迪士尼TSUM TSUM系列，打造21款超可愛彩妝品和美妝工具，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉到粉撲、刷具全到齊，超可愛造型讓人陷入選擇障礙。

▲ETUDE HOUSE TSUM TSUM系列果凍潤色霜，15g，550元。

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