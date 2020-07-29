每人都該懂的6個人際關係「潛規則」！幫忙隨便做不如別答應

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

不管喜不喜歡，在工作中、生活上還是會面臨各種人際關係，你不一定要是人人都喜歡的社交王，但至少要能維持基本的良好關係。雖然沒有人際關係上沒有標準的SOP可依循，卻藏著一些大家沒有說出口、但默默有共識的事項，快來弄懂這些超實用的「潛規則」，能幫助避免不自覺中得罪人，並維持人際關係友好度。

1.盡量叫對方的名字或小名



要叫人時，盡量叫他們的名字或小名，不要「喂」「哎」的亂叫一通。因爲人都喜歡自己的名字被提起，這樣會讓對方下意識裡對你產生更多信任和好感。

2.對事不對人



人與人相處，就算感情再好、再親近，也總會有意見相左或看不過眼的時候，與對方檢討或糾正時要對事不對人，比如對方有件事沒做好，可以單就這件事為何沒做好來說，不要情緒化地說「你怎麼什麼事都做不好」，或硬把對方先前曾經犯錯、做不好的事再拿出來說。

3.答應幫忙的事就要認真做



生活中難免會遇到同事、朋友請求幫忙的時候，這種時候要嘛直接拒絕，要嘛答應幫忙就要認真幫。比起拒絕請求，最怕答應後卻不好好做，抱著「我是幫你的還這麼多要求」的心態，反而更傷感情，是人際關係頭號殺手，還不如一開始就拒絕。

4.從對方的回覆判斷是否該換話題



想知道對方是否對現在談論的話題感興趣，可以觀察對方回覆的話，如果他們一直都是「嗯…」「喔…」「是喔～」之類的反應，且沒有對此話題提出其他疑問或補充，那就說明你該趕快換個話題了。

5.想請人幫忙時先提簡單的小事



如果你想向人請求協助，可以先請對方幫忙一些簡單的小事，之後再詢問真正需要幫忙的事，對方會更容易答應。這種「循序漸進」的請求法會讓人不自覺產生「好事做到底」的想法，既然先前都幫你了，接下來的請求如果他們做得到，再幫忙也沒什麼，

6.付出越多會越在乎對方



對一個人付出越多，會讓你越來越在乎對方。以心理學來看，人對人的每次付出，就算再小，都是一種情感投資，當你對某個人投資越多，你對他的情感就會累積越多，就會更在乎對方。

►很擅長討人喜歡的3大星座！雙子社交小天才，跟誰都能聊



►學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧 愛搶答不可取



►超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手