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Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　

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▲▼Selina準備迎接最美的40歲。（圖／翻攝自女人30加微博）

▲38歲的Selina忠於自己，活出最美的姿態。（圖／翻攝自女人30加微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Selina日前和妹妹任容萱一起錄製陸綜《女人30+》第二季，兩姊妹聊到今年是遭遇火吻的第10年，Selina跟媽媽說想要辦流水席慶祝，認為10年過去自己仍是好好的，感覺非常酷。對於即將邁入40歲並不害怕，因為她記得媽媽曾說：「40歲的她是最美的時候」。

我只要學會與它共存就好

一路走來Selina的勇敢、正面被大家見證，當大家都覺得她已經走出來了，她卻這麼說：「前幾年可能就真的比較難熬，然後漸漸地妳就愈來愈好，所以妳說真的走出來嗎？我倒覺得好像沒有必要，在這件事情上走出來，我只要學會與它共存就好。」

▲▼Selina準備迎接最美的40歲。（圖／翻攝自女人30加微博）

想對10年後的自己說：「真的太了不起了」

與燒傷共存10年，一路走來實在是太辛苦，而今早已坦然學會疤痕共處，Selina也想和10年後的自己說：「真的太了不起了，能活得那麼好、現在又那麼漂亮，真是偶像」，更透露現在更在意的是自己。

▲▼Selina準備迎接最美的40歲。（圖／翻攝自女人30加微博）

在意自己快不快樂，自己的世界，有沒有變得更大一點

從愛情至上的小女生，活到現在變成智慧的小女人，她更在意自己快不快樂，開始學習畫畫、花藝、高爾夫，也愛上了露營、攝影，把焦點放回自己身上，什麼都願意嘗試。

▲▼Selina準備迎接最美的40歲。（圖／翻攝自女人30加微博）

相較於我的疤痕，我會覺得我臉上的皺紋算什麼，我覺得保持快樂，一定是比保持堅強要來的難。

訪談中在受傷的期間，愛犬Pinky的陪伴，讓她又找到被需要的感覺，也是這種感覺支撐她走到現在，38歲的她，聆聽自己，準備迎接最美的40歲。

▲▼Selina準備迎接最美的40歲。（圖／翻攝自女人30加微博）

面臨40歲，我真的不害怕，因為媽媽曾經說過，40歲的她是最美的時候

正當所有女生都在因「變老」而感到焦慮時，Selina早已期待她的40歲到來，下個階段的會有更多可能，除了樣貌改變，時間一定會留下些美好的東西下來。

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關鍵字：

selina, 變老, 40歲, 正面, 快樂, 任容萱
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