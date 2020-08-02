南投根本是小歐洲！古典莊園下午茶、法式甜點　10間隱身山裡的必訪美食

景觀一間比一間美！原來南投有這麼多美景，巧克力、茶葉、甜點觀光工廠都是好吃好玩的必訪景點，美食就隱藏在裡面啦！

TOP 10／星月天空猴探井景觀餐廳

可愛動物與迷人夜景

景觀餐廳內駐有迷你馬、兔子、浣熊、鹿等可愛動物區，可以餵食與拍照，並有定時表演節目適合闔家親子來訪遊玩，餐廳附有炸物、鬆餅等輕食，也有火鍋義大利麵等主食，可以從白天玩到晚上看夜景喔！

▲（圖／美食客童顏小姐姐提供）

TOP 9／人本自然七彩神仙魚主題餐廳

漂流木主題景觀餐廳

人本自然餐廳裡運用許多漂流木作為空間裝飾，富含東方禪意，神仙魚是老闆飼養且年年得獎的魚兒，適合喜歡觀賞魚的人們前來造訪，餐點部分供應義大利麵、燉飯與鍋物等一人份定食，環境清幽且CP值高。

▲（圖／美食客Tung提供）

TOP 8／涼涼食茶

南洋森林系純白甜點店

炎炎夏日來涼涼食茶清新一下吧！充滿南洋感植栽綠意的純白空間，一走進去就很有異國氛圍，轉賣甜點下午茶，外酥內軟的甜甜圈+自製冰淇淋又冰又熱超好吃，戚風蛋糕和飲品都有一定水準，不只是網美餐廳！

▲（圖／美食客愛吃鬼施施提供）

TOP 7／妮娜巧克力工坊

巧克力DIY教室

巧克力控快來看！位在清境山上，外觀像是義大利斯佛羅倫斯的歐式建築，裡頭卻孕育著各式繽紛的巧克力，自行研發口味讓人目不暇給，巧克力鳳梨黃金葡萄乾曾獲國際認證，且有不少口味獲得世界冠軍喔！

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP 6／清境老英格蘭莊園

哥德式莊園古堡巡禮

很想要來點歐式古老莊園的氛圍嗎？來到清境山上彷彿到了歐洲，斥資千萬打造的莊園很值得住上一晚慢慢參觀，不想住宿也可以享用下午茶，吃著細緻優雅的餐點，感受室內空間的精緻古典品味。

▲（圖／美食客Simon老饕提供）

TOP 5／蒙塔妮法式甜點 PÂTISSERIE À LA MONTAGNE

歐式小木屋眺望山景

彷彿眺望阿爾貝斯山般的遠山風景，南投清境的景觀令人讚嘆，店家主要供應手工甜點與下午茶，長得像馬戲團帳篷的檸檬塔酸度適中，清爽而不膩，焙茶蛋糕捲帶有茶香而不澀，很適合靜下心來坐一下午慢慢享受。

▲（圖／美食客TheGreenFoodie提供）

TOP 4／鹿篙莊園咖啡

隱藏版山林秘境

隱藏在魚池鄉山林間的咖啡莊園，環境簡單寬敞，看著風景心境也開闊了起來，在這裡可以品嘗到台灣自栽自種咖啡豆的手沖好風味，也有供應三明治或蛋糕等輕食，是下午茶不可錯過的景點喔！

▲（圖／美食客Kimi美食記提供）

TOP 3／蘇媽媽湯圓

彩虹湯圓冰

七彩繽紛的小湯圓口感Q，大顆包餡湯圓芝麻和花生很香濃，搭配黑糖刨冰相當消暑，此外還有供應乾麵、米粉等傳統小吃，在地人也說好吃的名店一定要來啊，一站解決正餐和甜點超方便！

▲（圖／美食客KittyLin提供）

TOP 2／HOHOCHA喝喝茶

日月潭紅茶觀光工廠

來到南投怎麼能錯過日月潭紅茶？共有三層樓的觀光工廠可以參觀製作過程，也可以品嚐各式種類的紅茶，同時還有販售手工義式冰淇淋以及茶葉蛋、香腸等，都是以茶葉作為延伸，走訪一趟也可以學的許多茶知識喔！

▲（圖／美食客蔓蔓的美食時光提供）

TOP 1／胡國雄古早麵

正港古早味美食

在地營業超過80年，以切仔麵為主，還有供應切仔米粉、粿仔條、滷肉飯傳統主食，小碗40元、大碗60元，搭配小菜黑白切和湯品就可以吃得很豐盛，湯頭清爽、麵條彈牙，不要錯過啊！

▲（圖／美食客白豬小吃貨提供）

圖、文／MENU美食誌

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