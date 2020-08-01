人氣爆增的台南新美食TOP10！比浮誇系火鍋、老厝早午餐更澎湃的是它

2020年不知不覺就過了一半了，來看看在疫情期間人氣不減反增的前十間餐廳有什麼必吃的美食吧！

TOP 10／花花世界鍋物WHATSWORLDRESORT

台南超人氣、超美的浮誇火鍋店！海鮮新鮮又澎湃，肉品不管是牛肉還是羊肉都好吃，菜盤還可以換成肉盤！海鮮控跟肉肉控都可以吃到很滿足！店員服務親切、價位偏高但不會讓人失望！

▲（圖／美食客蕭蕭.提供）

TOP 9／葉明致麵舖

台南最美意麵店在此！工業風裝潢搭上木碗與金色餐具，還有用錐形瓶裝盛的紅茶，台灣小吃也可以很美！獨特醬汁與手打麵完美搭配，吃起來還有股大蒜香。CP值高的網美麵店！

▲（圖／美食客欸你吃什麼提供）

TOP 8／離島咖啡 HIDEOUT COFFEE

在離島咖啡要遵守登島規則：輕聲細語及用心品嚐。店裡人多卻不吵雜，是可以放鬆的咖啡廳。甜點冰淇淋布朗尼、生乳酪、焦糖布丁、戚風蛋糕都很受歡迎，尤其能嚐到淡淡伯爵茶香的戚風很適合在此品嚐。

▲（圖／美食客提供）

TOP 7／赤崁棺材板

來台南就是要吃道地的棺材板！將麵包炸得酥酥脆脆，內餡含有雞胸肉、花枝、火腿等熬煮的濃湯白醬，經典美味讓人念念不忘！吃膩了白醬也可以試試咖哩口味，想吃飽一點可以點特製快餐哦！

▲（圖／美食客Chuyi提供）

TOP 6／小北家灶咖ZAOKA

想要早餐吃得健康養生來小北家灶咖準沒錯！一份早午餐的蔬菜量絕對讓你吃個過癮，搭配的胡麻醬還可以續！店員會用心介紹食材及烹調方式，低消每人一杯飲品，想吃可要早起耐心排隊哦！

▲（圖／美食客Lily提供）

TOP 5／PEKO PEKO

隱藏在巷弄內的老厝早午餐，有五種不同風格的早午餐組合及飯類套餐，更特別的是有販售甜點！英式蘇格蘭炸蛋吐司餐讓人彷彿置身英國，套餐均附濃湯及金萱茶。神秘私房菜讓人想一探究竟！

▲（圖／美食客請吃貨取餐提供）

TOP 4／肥貓咖啡故事館

有著可愛店貓的咖啡館！必點珍珠伯爵奶茶威風蛋糕，QQ珍珠與不甜膩的鮮奶油淋在戚風蛋糕上，療癒甜點只要一張國父！焦糖烤布蕾的脆糖與香草香也很誘人！低消是每人一杯飲品哦！

▲（圖／美食客Pei Yu提供）

TOP 3／名坂奇洋菓子

原本是小工作室，搖身一變成氣派的歐風建築，華麗水晶燈及奢華裝潢超夢幻！店內除了招牌夏威夷豆塔，也有其他糕點跟義式冰淇淋！還可以買現成的塔餅當伴手禮，就連平日時段也一位難求！

▲（圖／美食客小食代Gabo提供）

TOP 2／南泉冰菓室

台南的浮誇系冰店還有這一間！使用多種芒果果肉搭配細緻刨冰，再加入店家自製的芒果醬、煉乳、布丁，口感超豐富！草莓季的冰品也很讓人驚艷，到台南可別錯過！

▲（圖／美食客Joaxxa提供）

TOP 1／集品蝦仁飯

以柴魚高湯為底和蝦汁大鍋拌炒，淋上高湯的蝦仁飯吃起來口感非常濕潤，米飯充分吸收醬汁，每一口都很入味！必點蝦仁飯加蝦，吃得到滿滿的帶有古早焦香味的蝦仁！再加一顆半熟煎鴨蛋，將蛋液拌著飯吃更滿足！

▲（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）

圖、文／MENU美食誌

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