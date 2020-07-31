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林映唯感情空白「連老天爺都為我哭泣」　戴Pandora七夕飾品招桃花

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▲林映唯暢談Pandora飾品穿搭心得。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥飾品品牌Pandora為台灣及中港澳地區獨家呈獻推出全新「扇風點愛系列」，邀新生代演員林映唯拍攝形象照，她自招是「飾品控」，見到喜歡的款式出不同的顏色或材質，常一買再買，戴上Pandora最新扇形七夕飾品，她掩不住想招桃花的心思，望著窗外的大雨說：「連老天爺都為我哭泣！」

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora邀請林映唯為七夕情人節主打的扇風點愛系列拍攝形象照。（圖／Pandora提供，以下同）

Pandora為七夕情人節創作的扇風點愛系列，以富有濃厚東方色彩的八摺扇為靈感，勾勒出古典味道的扇形輪廓飾品，並點綴漸層色排列的藍色或粉色系寶石增添亮點。最吸引林映唯的是可拆式垂墜設計的耳環，戴上可隨著步伐搖曳，亦可拆下墜飾單純展現俐落美感。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲林映唯近來開始嘗試女人味裝扮，受訪當天穿平口蓬袖露肚裝搭Pandora新作。

八摺扇造型飾品成為林映唯近期的吸睛利器，希望能增加好人緣增加戀愛機緣，她也建議情侶檔8月21日過七夕的好方法，表示：「戴著喜歡的人去挑Pandora，再帶著心滿意足的心情一起去看我演出的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》。」

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora Rose粉紅摺扇可拆式垂墜耳環（左）5,980元，粉紅摺扇戒指5,380元。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）
▲Pandora藍色摺扇可拆式垂墜項鍊（左）5,980元，藍色摺扇串飾3,280元。
 

挑選情人節禮物的另一不敗經典，則是愛意滿滿的心形飾品，施華洛世奇（Swarovski）有心連心的REMIX COLLECTION FOREVER STRAND手鍊，也有幸福加乘將無限符號與心形串連的REMIX COLLECTION FOREVER STRAND項鍊，靠首飾便能傳情。

▲▼ Swarovski 。（圖／翻攝Swarovski官網）

▲施華洛世奇REMIX COLLECTION FOREVER STRAND（左）手鍊2,990元，REMIX COLLECTION FOREVER STRAND手鍊4,990元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）

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關鍵字：

林映唯, Pandora, Swarovski, 施華洛世奇
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