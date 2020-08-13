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Ella靠升級小棕瓶，已奔四但肌膚彈潤如少女肌，老公解孵超驚艷也搶著用！　

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▲▼雅詩蘭黛業配縮圖。

▲Ella超標好肌膚全靠全新小棕瓶。(圖／品牌提供、ETtoday資料照，下同)

文／時尚中心

結婚多年已奔四的Ella時不時與老公解孵放閃曬恩愛，她肌膚好的狀態讓人讚嘆跟剛結婚時幾乎沒兩樣，生完勁寶後不改率性搞笑個性，只增添更多女人味的她，澎潤的肌膚卻如同少女時期，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡。要維持這樣完美的肌膚對時常熬夜的女明星來說肯定不容易，Ella維持年輕肌膚的關鍵就是雅詩蘭黛的小棕瓶。

日前參加 「特潤超導全方位修護露」 新品上市直播活動，Ella堪稱最有說服力的品牌大使，透過直播螢幕看到她的肌膚不用修片就自然透亮澎潤，Ella也大方解密肌膚保養的關鍵，就是天天使用雅詩蘭黛小棕瓶，而且每次都要吸滿滿一整滴管才滿足。讓她出道19年肌膚狀態越來越好，還不跟著她一起好好保養嗎！

▲▼揭開Ella少女顏秘密！雅詩蘭黛「小棕瓶」全新進化，年輕超有感。（圖／品牌提供）

▲後天修護才是維持肌膚年輕關鍵。

身為雅詩蘭黛小棕瓶的重度鐵粉，實測使用新一代小棕瓶，發現更加輕盈的質地，即便跟平常一樣使用滿滿一整滴管都能迅速吸收，一點也不粘膩，非常適合夏天使用，而且擁有更強大的抓水力，早上起床會驚覺肌膚超級透亮，解孵看到也超驚艷，搶著一起用小棕瓶保養。雅詩蘭黛小棕瓶不分男女跟年齡，各種肌膚都能使用，能幫助肌膚極速修護，即便男生使用也會感受到肌膚青春超彈潤，全新小棕瓶實現每個人想要看起來年輕的願望。

▲▼雅詩蘭黛業配。（圖／品牌提供）

▲每天持續使用小棕瓶，是Ella維持彈潤少女肌的秘訣。

《皮膚科學》領域研究顯示：「25%先天註定，75%靠後天努力」，Ella表示保養不能偷懶，已經不知用完多少瓶的小棕瓶，維持完美肌膚狀態最重要的就是靠後天的勤保養。雅詩蘭黛研究團隊耗時7年研究80種肌膚關鍵信號，辨識出一種特定信號，對肌膚修護扮演重要角色，能幫助肌膚加強維持健康並協同自然的膠原蛋白作用，使用後可以讓肌膚看起來更加完美。

▲▼揭開Ella少女顏秘密！雅詩蘭黛「小棕瓶」全新進化，年輕超有感。（圖／品牌提供）

▲今年8月神級全新小棕瓶，成分、外型全面升級。

維持年輕的秘訣，使用保養品絕對不能省，每天早晚使用傳奇小棕瓶至少一滴，利用掌心的溫潤後再塗抹在臉上，稍加按摩讓精華緩緩地進入到肌膚底層，三週後就會看到肌膚回饋你的成果，使用一瓶你會發現每天早上起床變漂亮的自己。

▲▼ 雅詩蘭黛小棕瓶全新進化，年輕超有感　 。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 特潤超導全方位修護露，50ml，3,950元 (8/1全新上市)。

▲▼Ella靠升級小棕瓶，已奔四但肌膚彈潤如少女肌，老公超驚艷也搶著用！。（圖／品牌提供）

▲保養交給小棕瓶，肌膚亮度能感受的到。

Ella出道多年，維持少女般肌膚秘訣，就是保養要給自己的肌膚用最好的！Ella彈潤肌膚老公看在眼裡很有感，也變成小棕鐵粉天天使用，讓兩人甜蜜放閃照，輪廓看起來都緊緻逆齡！

全新小棕瓶三日體驗 https://bit.ly/30vituI

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 小棕瓶, 全新, ELLA
fashion.net

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